لعمامرة يوضح سبب عدم استدعاء الجزائر للسفير الفرنسي على خلفية تصريحات ماكرون

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كشف وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، سبب عدم استدعاء بلاده لسفير فرنسا بالجزائر فرانسوا غويات، عقب تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتبرت مسيئة للبلاد.

وقال رمطان لعمامرة على هامش الاحتفال باليوم الوطني للدبلوماسية، السبت، إن «الدبلوماسية لا تخضع لحاجة أوتوماتيكية».

وأشار إلى أن «ردة الفعل، تجعل الجزائر تتخلى عن قدرتها في المبادرة واتخاذ الإجراءات اللازمة، وفق الأسس التي بنيت عليها الجزائر الجديدة».

وشهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية حالة من التوتر زاد من شدتها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حينما قال إن «الأمة الجزائرية ظهرت مع الاحتلال الفرنسي»، نافيا وجود تاريخ للجزائر قبل ذلك.

وقوبلت هذه التصريحات بردود فعل غاضبة رسمية وشعبية، مشيرين إلى أن الفضل في ظهور فرنسا يعود للجزائر.

وسارعت الرئاسة إلى إصدار بيان شديد اللهجة نددت فيه بتصريحات ماكرون التي وصفتها بالمسيئة للجزائر.

وأعقب ذلك إعلان الجزائر استدعاء سفيرها لدى باريس للتشاور، بالإضافة إلى منع الطائرات العسكرية الفرنسية من عبور المجال الجوي الجزائري للوصول إلى منطقة الساحل الإفريقي.