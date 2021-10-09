أخبار عاجلة

أفغانستان.. عشرات القتلى جراء تفجير انتحاري داخل حسينية في قندهار -
بعد انتقادات الإطلالة المثيرة.. نجلاء بدر تشكر مُصممة فستانها في افتتاح مهرجان الجونة -
السعودية تسمح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية بالمسجد الحرام و النبوي -
السفير المصري يبحث مع وزير الثقافة البنمي التعاون الثقافي المشترك -
إصابة طلعت يوسف بفيروس كورونا -
تعرف على ملامح تشكيل الأهلى المتوقع أمام الحرس الوطنى -
بنك ناصر : أكثر من 20 ألف مشروع متناهي الصغر تقودها المرأة في محافظات الجمهورية -
موعد مشاهدة مباراة الأهلي والحرس الوطني بطل النيجر في دوري أبطال أفريقيا -
موسكو في المرتبة الرابعة بين أفضل مدن العالم -
مهرجان الجونة السينمائي يعلن الفائزين بجوائز مسابقة «السينماتك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

بولندا: نواصل احترام قانون الاتحاد الأوروبي

Print
بولندا: نواصل احترام قانون الاتحاد الأوروبي بولندا: نواصل احترام قانون الاتحاد الأوروبي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة الخارجية البولندية، اليوم السبت، إن بلادها ستواصل احترام قانون الاتحاد الأوروبي، بعد أن قضت المحكمة الدستورية البولندية بأن أجزاء من قانون الاتحاد لا تتماشى مع دستور البلاد.

وأكدت وكالة «رويترز»، مساء اليوم السبت، أن هذا الحكم القضائي قد أوقع الاتحاد الأوروبي في أزمة وجودية، أمس، حينما أثار احتمال خروج بولندا من التكتل المؤلف من 27 دولة.
من جانبهما، أوضحت ألمانيا وفرنسا في بيان مشترك أن على وارسو التزاما قانونيا وأخلاقيا، يقتضي معه احترام قواعد التكتل، بشكل كامل، وغير مشروط، وذلك بالتوازي مع ما قالته الخارجية البولندية من أن وارسو تحترم القانون الدولي الملزم.

وأضافت فرنسا وألمانيا في بيانهما، أن جميع الالتزامات المنبثقة من قانون الاتحاد الأوروبي الأساسي والثانوي، تظل سارية، وأنه على بولندا مواصلة احترامها بالكامل لقوانين الاتحاد.

وأكدت ألمانيا وفرنسا أن «أحكام معاهدة الاتحاد الأوروبي المشار إليها في الحكم، تظل سارية، ما لا يمكن قبوله هو فقط أشكال تفسيرها أو تطبيقها التي تنتهك الدستور».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بعد انتقادات الإطلالة المثيرة.. نجلاء بدر تشكر مُصممة فستانها في افتتاح مهرجان الجونة

بعد انتقادات الإطلالة المثيرة.. نجلاء بدر تشكر مُصممة فستانها في افتتاح مهرجان الجونة

السعودية تسمح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية بالمسجد الحرام و النبوي

السعودية تسمح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية بالمسجد الحرام و النبوي

السفير المصري يبحث مع وزير الثقافة البنمي التعاون الثقافي المشترك

السفير المصري يبحث مع وزير الثقافة البنمي التعاون الثقافي المشترك

إصابة طلعت يوسف بفيروس كورونا

إصابة طلعت يوسف بفيروس كورونا