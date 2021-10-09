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استمرار حبس متهم بـ الاتجار في الحشيش بكرداسة

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استمرار حبس متهم بـ الاتجار في الحشيش بكرداسة استمرار حبس متهم بـ الاتجار في الحشيش بكرداسة

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جدّد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، اليوم السبت، فترة الحبس الاحتياطي لمتهم بالاتجار في الحشيش بمنطقة كرداسة، لـ 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكان المتهم، اعترف للنيابة العامة التي سبق وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار بها وتكوين ثروة، مشيرًا إلى تخزينه للمخدرات في منزله استعدادًا لتوزيعها على زبائنه في المنطقة.

أمرت النيابة بالتحفظ على 15 قطعة حشيش، ضبطت بحوزة المتهم وإرسالها إلى المعمل الجنائي لفحصها، فضلاً عن مبلغ 2000 جنيه حصيلة البيع، وما تزال التحقيقات مستمرة.

المصرى اليوم

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