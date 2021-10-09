أخبار عاجلة

أفغانستان.. عشرات القتلى جراء تفجير انتحاري داخل حسينية في قندهار -
بعد انتقادات الإطلالة المثيرة.. نجلاء بدر تشكر مُصممة فستانها في افتتاح مهرجان الجونة -
السعودية تسمح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية بالمسجد الحرام و النبوي -
السفير المصري يبحث مع وزير الثقافة البنمي التعاون الثقافي المشترك -
إصابة طلعت يوسف بفيروس كورونا -
تعرف على ملامح تشكيل الأهلى المتوقع أمام الحرس الوطنى -
بنك ناصر : أكثر من 20 ألف مشروع متناهي الصغر تقودها المرأة في محافظات الجمهورية -
موعد مشاهدة مباراة الأهلي والحرس الوطني بطل النيجر في دوري أبطال أفريقيا -
موسكو في المرتبة الرابعة بين أفضل مدن العالم -
مهرجان الجونة السينمائي يعلن الفائزين بجوائز مسابقة «السينماتك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تعرف على تفاصيل جلسة مدرب الأهلى مع محمد شريف

Print
تعرف على تفاصيل جلسة مدرب الأهلى مع محمد شريف تعرف على تفاصيل جلسة مدرب الأهلى مع محمد شريف

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

عقد بيتسو موسيمانى ، المدير الفنى لفريق الاهلى جلسة خاصة مع محمد شريف، لاعب الفريق الذى إنتظم فى التدريبات الجماعية للفريق ، بعد انتهاء الراحة السلبية الإضافية التي حصل عليها خلال الأيام الماضية، وشهدت الجلسة بعض النصائح التى وجهها المدرب لمهاجم الفريق وذلك فى إطار سياسة التحفيز التى ينتهجها المدرب من خلال عقد جلسات منفردة مع اللاعبين قبل مواجهة الحرس الوطنى بطل النيجر المقررة 16 أكتوبر الجارى فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا، كما شدد المدير الفنى على محمد شريف بضرورة التركيز وعدم التفكير فى مسالة إستبعادة من وذلك حتى يكون جاهز للمباريات الرسمية المقبلة للاهلى ,

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، قد أعلن عن موعد سفر الفريق إلى النيجر، استعدادًا لمواجهة فريق الحرس الوطني في ضربة البداية بدوري أبطال إفريقيا.

وقال مدير الكرة إن الفريق سوف يغادر القاهرة يوم ١٤ أكتوبر الجاري متوجهًا إلى النيجر، وإنه سيخوض مرانه في اليوم التالي على ملعب المباراة، ويختتم الأهلي استعداداته في القاهرة بأداء مرانه في ملعب التتش، قبل ساعات من التوجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى النيجر.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
المنتخب يقترب من خوض معسكر في قطر قبل كأس العرب

المنتخب يقترب من خوض معسكر في قطر قبل كأس العرب

كيروش يستقر على موعد انطلاق معسكر المنتخب المقبل

كيروش يستقر على موعد انطلاق معسكر المنتخب المقبل

إبراهيم حسن: منح صلاح شارة المنتخب واستبعاد أفشة وشريف «أخطاء كبيرة»

إبراهيم حسن: منح صلاح شارة المنتخب واستبعاد أفشة وشريف «أخطاء كبيرة»

إبراهيم حسم يهاجم اتحاد الكرة.. ويؤكد: لن نقبل بتدريب المنتخب الأولمبي

إبراهيم حسم يهاجم اتحاد الكرة.. ويؤكد: لن نقبل بتدريب المنتخب الأولمبي