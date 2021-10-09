تعرف على تفاصيل جلسة مدرب الأهلى مع محمد شريف

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عقد بيتسو موسيمانى ، المدير الفنى لفريق الاهلى جلسة خاصة مع محمد شريف، لاعب الفريق الذى إنتظم فى التدريبات الجماعية للفريق ، بعد انتهاء الراحة السلبية الإضافية التي حصل عليها خلال الأيام الماضية، وشهدت الجلسة بعض النصائح التى وجهها المدرب لمهاجم الفريق وذلك فى إطار سياسة التحفيز التى ينتهجها المدرب من خلال عقد جلسات منفردة مع اللاعبين قبل مواجهة الحرس الوطنى بطل النيجر المقررة 16 أكتوبر الجارى فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا، كما شدد المدير الفنى على محمد شريف بضرورة التركيز وعدم التفكير فى مسالة إستبعادة من المنتخب وذلك حتى يكون جاهز للمباريات الرسمية المقبلة للاهلى ,

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، قد أعلن عن موعد سفر الفريق إلى النيجر، استعدادًا لمواجهة فريق الحرس الوطني في ضربة البداية بدوري أبطال إفريقيا.

وقال مدير الكرة إن الفريق سوف يغادر القاهرة يوم ١٤ أكتوبر الجاري متوجهًا إلى النيجر، وإنه سيخوض مرانه في اليوم التالي على ملعب المباراة، ويختتم الأهلي استعداداته في القاهرة بأداء مرانه في ملعب التتش، قبل ساعات من التوجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى النيجر.