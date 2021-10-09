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الكشف على 1984 شخصا بقافلة طبية ضمن «حياة كريمة» في كوم أمبو

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الكشف على 1984 شخصا بقافلة طبية ضمن «حياة كريمة» في كوم أمبو الكشف على 1984 شخصا بقافلة طبية ضمن «حياة كريمة» في كوم أمبو

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تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود المبذولة لأعمال القوافل الطبية للكشف والعلاج المجاني للمواطنين بقرية السلسلة التابعة لمركز كوم أمبو، مؤكداً أن تنظيم هذه القوافل يأتى ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «حياة كريمة» لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن أعمال القافلة الطبية استمرت على مدار يومين داخل قرية السلسلة حيث نجحت في إجراء الكشف الطبي لـ 1984 مواطنا ومواطنة، لافتاً إلى أن القافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين بعدد من التخصصات المختلفة، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالى بإشراف من الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.

المصرى اليوم

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