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استطلاع: تقدم حزب بزعامة بابيش في انتخابات جمهورية التشيك

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استطلاع: تقدم حزب بزعامة بابيش في انتخابات جمهورية التشيك استطلاع: تقدم حزب بزعامة بابيش في انتخابات جمهورية التشيك

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أظهر استطلاع رأي أجرته وكالات محلية، فوزا طفيفا لرئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش في الانتخابات التشيكية، والذي حصل على 27.75% من الأصوات، مقابل حصول تحالف «معا» على على 26.44%.

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن «حركة (ANO) فازت في الانتخابات بالمركز الأول، يليها تحالف (معا)».

وأوضحت أن «الائتلاف الليبرالي، الذي يتضمن أحزاب»القراصنة«و»الحكماء«و»حركة المستقلين«، حصل على 15.01% من الأصوات، أما حركة (الحرية والديمقراطية المباشرة) فحصل على 10.01%».

وذكرت المصادر أن تحالف المعارضة سيحصل على 104 مقاعد من أصل 200 مقعد في البرلمان التشيكي.

المصرى اليوم

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