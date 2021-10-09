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خبير التسويق سيف الحكيم ينصح الشباب بأن يكون لديهم أهداف محددة والبعد عن العشوائية

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خبير التسويق سيف الحكيم ينصح الشباب بأن يكون لديهم أهداف محددة والبعد عن العشوائية خبير التسويق سيف الحكيم ينصح الشباب بأن يكون لديهم أهداف محددة والبعد عن العشوائية

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تحدث سيف الحكيم، رائد الأعمال المصري وخبير التسويق في ، حول مساعدة الشباب المصري والعربي في بداية حياتهم، والوقوف بجوار أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأعرب «الحكيم» خلال مداخلة تلفزيونية، عن سعادته البالغة بعد تكريمه من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خاصة بعد حصوله على جوائز عالمية ودولية، عقب دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2014، التي أقيمت في مدينة سوتشي الروسية، وتمّ تكريمه على ما بذل من جهد في خروج الأولمبياد بشكل لائق.

وتابع، أنصح الشباب المصري بأن يكون لديهم أهداف محددة والبعد كل البعد عن عشوائية التخطيط لمستقبلهم، والعمل على تنمية القدرات الخاصة لهم وتطويرها، ورفع اسم بلده عاليًا في المحافل الدولية في مختلف المجالات سوء سياحة أو تسويقية أو تجارية أو استثمارية «.

وعرض «رائد الأعمال» المساعدة للشباب المصري في مجالات مختلفة ويستفيد الشباب المصري بخبراته الواسعة في ريادة الأعمال خاصة بعد أعوام السفر في الخارج، حيث أنه قضى 15 عامًا في مجال التسويق، حتى وصل إلى مركز كبير في إحدى الشركات الكبري بروسيا، مشيراً إلى أنه سعى إلى التنقل بين الدول الأوروبية والعربية لثقل خبراته في ريادة الأعمال، حيث زار أكثر من 40 دولة حول العالم لثقافات مختلفة واكتسب تنمية الشخصية وتطوير الفكر والإبداع في مجالات مختلفة.

واقترح «سيف الحكيم» المساعدة للشباب المصري من خلال حسابه الشخصي على «السوشيال ميديا» بالتسجيل عن طريق لينك عبر حسابه الخاص وخوض التحدي بعد استكمال البيانات، ثم يرد هو بنفسه على الرسائل التي يستقبلها لكي يفيد الشباب المصري من خبراته بعد أعوام السفر في الخارج، ويمكن لأي شاب عربي التسجيل من خلال اللينك أيضاً، واكتساب الخبرات المختلفة في ريادة الأعمال.

المصرى اليوم

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