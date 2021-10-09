معهد: حكومة إسرائيل تمنع نشر وثائق حساسة متعلقة بالنكبة وجرائم حرب بحق الفلسطينيين

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حمل معهد «عكيفوت» لبحث الصراع في الشرق الأوسط حكومة إسرائيل المسؤولية عن الحيلولة دون رفع السرية عن حزمة كبيرة من الوثائق المتعلقة بجرائم ارتكبت بحق الفلسطينيين.

وخلص معهد «عكيفوت» إلى هذا الاستنتاج في تقرير نشرته أمس الجمعة بخصوص أنشطة اللجنة الوزارية الخاصة بالوصول إلى المواد الأرشيفية المحدود الوصول إليها.

وأشار تقرير المعهد إلى أن هذه اللجنة برئاسة وزير العدل تُستغل بالفعل بغية منع رفع السرية، دون أي أرضية قانونية، عن العديد من الوثائق المتعلقة غالبا بالنكبة وجرائم حرب ارتكبت خلال حرب عامي 1948-1949 والسياسات الإسرائيلية تجاه المواطنين الفلسطينيين.

ولفت التقرير إلى أن «هذه الوثائق تتعلق خاصة بأحداث حساسة ومؤلمة في تاريخ إسرائيل، منها مذبحة دير ياسين ومقتل مدنيين خلال عمليتي»يوآف«و»حيرام«عام 1948، وإنشاء إدارة عسكرية للحكم على المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل وغير ذلك».

وحذر التقرير من أن سوء استغلال آلية رفع السرية هذه عن الوثائق من قبل الحكومة يحد من فرص إجراء مناقشات معقدة مبنية على الحقائق بخصوص تاريخ دولة إسرائيل ويخلق صورة مشوهة لمرحلته المبكرة ويضر بالمشاورات السياسية والاجتماعية في البلاد.

ويضم التقرير قائمة بهذه الوثائق.