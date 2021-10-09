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تأجيل محاكمة المتهمين بتعذيب طفلين والتنمر عليهما بعين شمس لـ8 نوفمبر

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تأجيل محاكمة المتهمين بتعذيب طفلين والتنمر عليهما بعين شمس لـ8 نوفمبر تأجيل محاكمة المتهمين بتعذيب طفلين والتنمر عليهما بعين شمس لـ8 نوفمبر

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أجلت محكمة جنايات القاهرة، السبت، محاكمة المتهمين باحتجاز طفلين وتعذيبهما بدنيًا والتنمر عليهما في عين شمس.

كانت وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام، قد رصدت تداول مقطع مرئي بمواقع التواصل الاجتماعي لطفل يتنمر عليه شخص ويعتدي عليه بالضرب، وبعرض الأمر على النائب العام أمر بالتحقيق في الواقعة.

وسألت النيابة العامة الطفل المعتدى عليه- سوداني الجنسية (15 عامًا)- فشهد بأن أحد المتهمين استوقفه وفتاة من ذويه كانت رفقته حال سيرهما بالطريق العام بدائرة قسم شرطة عين شمس، شاهرًا في وجهيهما سلاحًا أبيض، ثم اقتاده واثنان آخران إلى المسكن- محل الواقعة- واقتادوا الفتاة إلى سطحه، واحتجزوهما لما يقارب 3 ساعات اعتدوا عليهما خلالها بالضرب وأزالوا أجزاءً من شعريهما لإهانتهما ثم أطلقوا سراحهما، فسألت النيابة العامة الفتاة التي كانت رفقة المجني عليه- سودانية الجنسية (16 عامًا)- فشهدت بذات مضمون أقواله، وأضافت أن والدة أحد المتهمين شاركت في ارتكاب الواقعة.

وأسفرت تحريات الشرطة عن صحة ارتكاب الواقعة وتمكنت من تحديد هوية المتهمين الأربعة- 3 فتيان ووالدة أحدهم- فأمرت النيابة العامة بضبطهم وألقي القبض عليهم.

المصرى اليوم

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