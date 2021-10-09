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منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون راحة لخماسي الشباب: السيد عطية ومحمد حسام بيسو وسيد نيمار وسيف فاروق جعفر وحسام عبد المجيد من التدريب مساء اليوم السبت، وذلك بعد مشاركتهم في مباراة فريق زمالك 2001 أمام المصري في بطولة الجمهورية.

ويستعد الفريق الأبيض للقاء توسكر الكيني في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها يوم السبت المقبل في كينيا.

وتطير بعثة الفريق إلى كينيا على ثلاث مراحل وسيسافر وفد يوم 10 أكتوبر يضم الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي وإبراهيم زارع إداري الفريق والشيف الخاص بالفريق، على أن يسافر باقي أفراد البعثة يوم 11 من الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يسافر الوفد الثالث يوم 13 أكتوبر ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب مصر والمغربي أشرف بن شرقي والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بعد عودتهم من المنتخبات برفقة أحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين.