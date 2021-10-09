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إسلام سليماني الهداف التاريخي للجزائر: اعتقد انه حلم

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إسلام سليماني الهداف التاريخي للجزائر: اعتقد انه حلم إسلام سليماني الهداف التاريخي للجزائر: اعتقد انه حلم

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حقق إسلام سليماني رقما قياسيا جديدا، وأصبح أفضل هداف في تاريخ منتخب الجزائر لكرة القدم بعد تسجيله ثنائية في مرمى النيجر في المباراة التي انتهت بفوز محاربو الصحراء 6-1 ضمن تصفيات افريقيا المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

وكان سليمانى، قد عادل الرقم القياسي المسجل باسم عبدالحفيظ تاسفاوت، الذي مثل الجزائري في الفترة من 1990 إلى 2002، خلال فوز فريقه الكاسح على جيبوتى 8-1 في التصفيات عندما سجل رباعية.

وأصبح رصيد سليماني حاليا 38 هدفا في 77 مباراة، ويملك تاسفاوت 36 هدفا ويأتي رابح ماجر في المركز الثالث مع 28 هدفا

وقال سليمانى، «اعتقد انه حلم بالنسبة إلى أن أكون أفضل هداف في تاريخ المنتخب، عندما أنظر إلى مسيرتي وشبابي إنه حلم بالفعل، أنا فخور جدا من أجل والدي وعائلتي، يتعين على كل شخص أن يؤمن بأحلامه من أجل تحقيقها».

وختم: «أن أكون أفضل هداف لدولة كبيرة مثل الجزائر يشعرني بفخر كبير، أريد توجيه التهنئة إلى اللاعبين والمدربين الذين ساعدوني على تحقيق هذا الإنجاز».

المصرى اليوم

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