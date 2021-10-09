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يهزم المصري في بطولة الجمهورية 2001

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الزمالك يهزم المصري في بطولة الجمهورية 2001 يهزم المصري في بطولة الجمهورية 2001

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فاز فريق كرة القدم بنادي مواليد 2001، على المصري البورسعيدي بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم السبت على مجمع ملاعب الناشئين بالقلعة البيضاء بالجولة الثانية لبطولة الجمهورية.

أحرز هدف الزمالك عبدالله سيد نيمار.

وحرص معتمد جمال المدرب العام للمنتخب الأوليمبي ونجم الزمالك السابق، على متابعة اللقاء اليوم.

ويضم الجهاز الفني لفريق زمالك 2001 كلا من: محمد مصطفى “ممس” مدربا، سامى عبدالحليم مدربا مساعدا، أحمد زكريا مدربا مساعدا، حسنى مسعد مدرب حراس مرمى، حمدى يوسف إداري الفريق، أشرف محمود أخصائى علاج طبيعى ورفعت حمدي مهمات.

وأكد ممس سعادته بالفوز اليوم للجولة الثانية على التوالي.. موضحا أن الأهم حاليا هو حصد النقاط وليس الأداء خاصة مع بداية الموسم وعدم الوصول للفورمة البدنية الكاملة.

وأشار ممس إلى أن الفريق يضم مجموعة من اللاعبين على مستوي متميز وسيكونون مستقبل النادي.

المصرى اليوم

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