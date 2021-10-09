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عقيلة صالح: نعول على دعم الجزائر لخروج ليبيا من أزمتها

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عقيلة صالح: نعول على دعم الجزائر لخروج ليبيا من أزمتها عقيلة صالح: نعول على دعم الجزائر لخروج ليبيا من أزمتها

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قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، السبت، إن ليبيا «تعول على الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون والشعب الجزائري، للخروج من أزمتها، التي اقتربت من نهايتها».

وأشار صالح عند وصوله إلى الجزائر، إلى أن «ليبيا تحتاج للجزائر في كل الظروف»، مضيفاً: «تربطها بليبيا علاقات تاريخية قديمة، تمتد إلى النضال ضد المستعمر الفرنسي»، مذكراً في باحتفال البلدين منذ أيام بذكرى معركة «ايسين»، ضد الاستعمار الفرنسي، والتي «اختلط فيها الدم الجزائري بالدم الليبي».

وأضاف: «نحن نعتز بالجزائر التي تعد قاعدة أساسية في الوطن العربي، ونعتز بالشعب الجزائري، عزيز النفس، ولا يرضى بالذل والهوان».

وتابع قائلاً: «نحن نحتاج إلى الجزائر الجارة في كل الظروف، ونحن في تواصل معها، ولم ولن ننسى مواقفها معنا في الظروف التي مرت بها ليبيا».

المصرى اليوم

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