أخبار عاجلة

موسكو في المرتبة الرابعة بين أفضل مدن العالم -
مهرجان الجونة السينمائي يعلن الفائزين بجوائز مسابقة «السينماتك» -
بالأسماء.. تحويل 2.2 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن -
«سعفان» و«المطيري» يبحثان الاستعداد لعقد الدورة المقبلة لمجلس «العمل العربية» بقطر -
صبحي : مدينة مصر الدولية للألعاب الإوليمبية الصرح الأعظم في الشرق الاوسط -
«أهلي ٢٠٠٦» يواجه غزل المحلة اليوم في بطولة الجمهورية -
رغم تنبيهات ما قبل المهرجان.. القُبلات تجمع ضيوف الجونة وغياب التباعد الاجتماعي والكمامات -
المهرجان القومي للمسرح المصري ينعى فوزي فهمي : عاش مخلصا للفن والإبداع -
بينها عدم الإلزام بارتداء الكمامة.. قرارات عاجلة من السعودية للتخفيف من إجراءات كورونا -
حداد عام في لبنان الجمعة على أرواح ضحايا اشتباكات العاصمة اللبنانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

شمال سيناء تختتم احتفالها بذكرى أكتوبر بافتتاح عدد من المشروعات

Print
شمال سيناء تختتم احتفالها بذكرى أكتوبر بافتتاح عدد من المشروعات شمال سيناء تختتم احتفالها بذكرى أكتوبر بافتتاح عدد من المشروعات

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت محافظة شمال سيناء، اليوم السبت، احتفالاتها بالذكرى 48 لانتصارات أكتوبر، بقيام الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بافتتاح عدد من المشروعات التنموية.

أكد المحافظ، في بيان، افتتاح المركز التكنولوجي ومبانى للإدارة الهندسية والشؤون المالية والحسابات والحملة في ديوان عام المجلس بعد تطويرهم بتكلفة بلغت 14 مليون جنيها، وأشار إلى أن المركز التكنولوجى بالشيخ زويد أقيم على مساحة 1200مترا مربعا بتكلفة 3 ملايين و916 ألف جنيها، لافتًا إلى أن إنشاء المركز التكنولوجى يأتى في اتجاه الدولة لمواكبة التطور التكنولوجى ودعم الدولة التحول الرقمى الذي سينعكس على حياة المواطنين بالإيجاب وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

كما قام المحافظ، بافتتاح دار مناسبات في قرية السكاسكة، التى تم إنشائها بقيمة 3 ملايين جنيها، مؤكدًا إنشاء دور المناسبات في مختلف مدن وقرى المحافظة بهدف دعم الاستقرار القبلى والتواصل بين القبائل لمناقشة التطورات وحل الخلافات وإحياء المناسبات الدينية والوطنية، مشيرا إلى أن دار المناسبات تتكون من قاعة شتوية وأخرى صيفية ومكان للخدمة، وهى مجهزة على أعلى مستوى من فرش وأجهزة صوتية .

وافتتح المحافظ محطة تحلية المياه في قرية الشلاق، والتى أقيمت بالجهود الذاتية لخدمة القرية والتجمعات المحيطة لنحو 3000 نسمة، وتضم بئر مياه وخزانات وتنتج 2000 لترا مكعبا يوميا، وأشار المحافظ إلى تنوع مصادر المياه في محافظة شمال سيناء من مياه الآبار والبحر بعد تحليتها ومياه النيل بما يكفل تلبية احتياجات المواطنين في مختلف المناطق وخدمة الأنشطة المتنوعة.

وعلى هامش الافتتاحات عقد المحافظ لقاءه مع مشايخ وأهالى الشيخ زويد، حيث نقل تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى لهم ولكل أهالى سيناء، وأكد اهتمام الرئيس بهم، وأنه تم انفاق نحو 700 مليار جنيها لاقامة المشروعات الخدمية والتنموية على أرض سيناء، وأن توجيهات القيادة الساسية هي إقامة المشروعات الخدمية لصالح المواطنين، وأن الإنجازات مستمرة على أرض سيناء ويتم افتتاح المشروعات في مختلف القطاعات بصفة مستمرة في أي وقت (على مدار العام) وليس في توقيت محدد حسب مواعيد الانتهاء منها، ولسرعة الإنجاز.

وشدد المحافظ على عدم التهاون في مخالفات البناء خاصة البناء بدون ترخيص والتعدى على خطوط التنظيم.. منوها إلى أن قرارات البناء الأخيرة تهدف إلى خدمة المواطنين، وخاصة أهالى القرى والتيسير عليهم بعدم تطبيق القانون الأخير عليهم واستمرار تعاملهم مع القانون القديم تيسيرا عليهم .

محافظة شمال سيناء بدأت احتفالاتها بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر يوم الجمعة قبل الماضى بافتتاح مسجد الإسراء بالعريش، إلى جانب افتتاح بدء تشغيل سوق الجملة بالعريش، وتلى ذلك افتتاح عدد من المشروعات التنموية في مدينة العريش على مدار الأيام الماضية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السفير المصري يبحث مع وزير الثقافة البنمي التعاون الثقافي المشترك

السفير المصري يبحث مع وزير الثقافة البنمي التعاون الثقافي المشترك

إصابة طلعت يوسف بفيروس كورونا

إصابة طلعت يوسف بفيروس كورونا

تعرف على ملامح تشكيل الأهلى المتوقع أمام الحرس الوطنى

تعرف على ملامح تشكيل الأهلى المتوقع أمام الحرس الوطنى

بنك ناصر : أكثر من 20 ألف مشروع متناهي الصغر تقودها المرأة في محافظات الجمهورية

بنك ناصر : أكثر من 20 ألف مشروع متناهي الصغر تقودها المرأة في محافظات الجمهورية