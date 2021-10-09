شمال سيناء تختتم احتفالها بذكرى أكتوبر بافتتاح عدد من المشروعات

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اختتمت محافظة شمال سيناء، اليوم السبت، احتفالاتها بالذكرى 48 لانتصارات أكتوبر، بقيام الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بافتتاح عدد من المشروعات التنموية.

أكد المحافظ، في بيان، افتتاح المركز التكنولوجي ومبانى للإدارة الهندسية والشؤون المالية والحسابات والحملة في ديوان عام المجلس بعد تطويرهم بتكلفة بلغت 14 مليون جنيها، وأشار إلى أن المركز التكنولوجى بالشيخ زويد أقيم على مساحة 1200مترا مربعا بتكلفة 3 ملايين و916 ألف جنيها، لافتًا إلى أن إنشاء المركز التكنولوجى يأتى في اتجاه الدولة لمواكبة التطور التكنولوجى ودعم الدولة التحول الرقمى الذي سينعكس على حياة المواطنين بالإيجاب وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

كما قام المحافظ، بافتتاح دار مناسبات في قرية السكاسكة، التى تم إنشائها بقيمة 3 ملايين جنيها، مؤكدًا إنشاء دور المناسبات في مختلف مدن وقرى المحافظة بهدف دعم الاستقرار القبلى والتواصل بين القبائل لمناقشة التطورات وحل الخلافات وإحياء المناسبات الدينية والوطنية، مشيرا إلى أن دار المناسبات تتكون من قاعة شتوية وأخرى صيفية ومكان للخدمة، وهى مجهزة على أعلى مستوى من فرش وأجهزة صوتية .

وافتتح المحافظ محطة تحلية المياه في قرية الشلاق، والتى أقيمت بالجهود الذاتية لخدمة القرية والتجمعات المحيطة لنحو 3000 نسمة، وتضم بئر مياه وخزانات وتنتج 2000 لترا مكعبا يوميا، وأشار المحافظ إلى تنوع مصادر المياه في محافظة شمال سيناء من مياه الآبار والبحر بعد تحليتها ومياه النيل بما يكفل تلبية احتياجات المواطنين في مختلف المناطق وخدمة الأنشطة المتنوعة.

وعلى هامش الافتتاحات عقد المحافظ لقاءه مع مشايخ وأهالى الشيخ زويد، حيث نقل تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى لهم ولكل أهالى سيناء، وأكد اهتمام الرئيس بهم، وأنه تم انفاق نحو 700 مليار جنيها لاقامة المشروعات الخدمية والتنموية على أرض سيناء، وأن توجيهات القيادة الساسية هي إقامة المشروعات الخدمية لصالح المواطنين، وأن الإنجازات مستمرة على أرض سيناء ويتم افتتاح المشروعات في مختلف القطاعات بصفة مستمرة في أي وقت (على مدار العام) وليس في توقيت محدد حسب مواعيد الانتهاء منها، ولسرعة الإنجاز.

وشدد المحافظ على عدم التهاون في مخالفات البناء خاصة البناء بدون ترخيص والتعدى على خطوط التنظيم.. منوها إلى أن قرارات البناء الأخيرة تهدف إلى خدمة المواطنين، وخاصة أهالى القرى والتيسير عليهم بعدم تطبيق القانون الأخير عليهم واستمرار تعاملهم مع القانون القديم تيسيرا عليهم .

محافظة شمال سيناء بدأت احتفالاتها بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر يوم الجمعة قبل الماضى بافتتاح مسجد الإسراء بالعريش، إلى جانب افتتاح بدء تشغيل سوق الجملة بالعريش، وتلى ذلك افتتاح عدد من المشروعات التنموية في مدينة العريش على مدار الأيام الماضية.