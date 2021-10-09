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النيابة تستدعي امرأة لتلفظها بعبارات خادشة في متداول

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النيابة تستدعي امرأة لتلفظها بعبارات خادشة في فيديو متداول النيابة تستدعي امرأة لتلفظها بعبارات خادشة في متداول
أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناء على ما تم رصده ورفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن ظهور امرأة تتلفظ بعبارات خادشة للحياء في مقطع متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فقد صدرت الأوامر باستدعائها ومباشرة الإجراءات النظامية بحقها والتحقيق معها حول محتوى الفيديو.

وقال المصدر أن العقوبات المتعلقة بتسجيل الفيديو ونشر وترويج محتواه تخضع لأحكام نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وتطال كل من قام بذلك أو حرَّض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أيٍّ من هذه الأفعال المجرمة شرعاً وقانوناً.

كما أهاب المصدر بمستخدمي وسائل التقنية الحديثة وقنوات التواصل الاجتماعي إلى استخدامها بطريقة آمنه وأخلاقية لا خروج فيها عن الآداب العامة والقيم المجتمعية، والتعامل مع رواد بما يعزز حماية المصلحة الوطنية، والآداب العامة.


الوطن السعودية

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