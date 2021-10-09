تعرف على طريقة إسناد التذاكر في توكلنا للآخرين

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جازان : القبض على مواطن أضرم النار بمركبة آخر

صرح المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي أن الجهات الأمنية بمحافظة صبيا تمكنت من القبض على مواطن، في العقد الرابع من...

5249eff98c.jpgجازان الوطن
eb47c1b566.jpg03 ربيع الأول 1443 هـ

مكة : ضبط مواطن يسرق الهواتف بالاحتيال

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أن الجهات الأمنية قبضت على مواطن في العقد الثالث من العمر، ارتكب قضايا جنائية...

icon-byline.pngمكة المكرمة :الوطن
icon-clock.png03 ربيع الأول 1443 هـ

تصاريح العمرة والصلاة في الحرمين للمحصنين بجرعتين فقط

تعلن وزارة الحج والعمرة أنه انطلاقًا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على صحة المعتمرين والمصلين والزوَّار في المسجد الحرام...

icon-byline.pngمكة المكرمة :الوطن
icon-clock.png03 ربيع الأول 1443 هـ

مجهول يحرق مركبة ويلوذ بالفرار في صبيا

لم يدر بخلد مواطن أن يشاهد سيارته وقد التهمتها النيران، بعد عودته من أداء صلاة الظهر أمس في محافظة صبيا، حسب ما أكده متداولون...

icon-byline.pngجازان: عبدالله سهل
icon-clock.png03 ربيع الأول 1443 هـ
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آثار خلفتها الأمطار على جازان

شهدت منطقة جازان هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بصواعق رعدية، أدت إلى جريان السيول والأودية، وتدني مستوى الرؤية وارتفاع منسوب...

icon-byline.pngجازان: عبدالله سهل
icon-clock.png02 ربيع الأول 1443 هـ

الوطن السعودية

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