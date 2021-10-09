تعرف على طريقة إسناد التذاكر في توكلنا للآخرين

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صرح المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي أن الجهات الأمنية بمحافظة صبيا تمكنت من القبض على مواطن، في العقد الرابع من...
جازان الوطن
03 ربيع الأول 1443 هـ
أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أن الجهات الأمنية قبضت على مواطن في العقد الثالث من العمر، ارتكب قضايا جنائية...
مكة المكرمة :الوطن
03 ربيع الأول 1443 هـ
تعلن وزارة الحج والعمرة أنه انطلاقًا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على صحة المعتمرين والمصلين والزوَّار في المسجد الحرام...
مكة المكرمة :الوطن
03 ربيع الأول 1443 هـ
لم يدر بخلد مواطن أن يشاهد سيارته وقد التهمتها النيران، بعد عودته من أداء صلاة الظهر أمس في محافظة صبيا، حسب ما أكده متداولون...
جازان: عبدالله سهل
03 ربيع الأول 1443 هـ
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شهدت منطقة جازان هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بصواعق رعدية، أدت إلى جريان السيول والأودية، وتدني مستوى الرؤية وارتفاع منسوب...
جازان: عبدالله سهل
02 ربيع الأول 1443 هـ