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باكستان تدين بشدة استهداف ميليشيا الحوثي مطار الملك عبدالله في جازان

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باكستان تدين بشدة استهداف ميليشيا الحوثي مطار الملك عبدالله في جازان باكستان تدين بشدة استهداف ميليشيا الحوثي مطار الملك عبدالله في جازان
قالت: هذه الهجمات تهدد سلام وأمن والمنطقة

باكستان تدين بشدة استهداف ميليشيا الحوثي مطار الملك عبدالله في جازان

دانت باكستان بشدة الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي بطائرتين مسيرتين دون طيار على مطار الملك عبدالله بجازان، مما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين وإلحاق أضرار بالممتلكات.


وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان اليوم: إن مثل هذه الهجمات لا تنتهك القانون الدولي فحسب، بل تهدد أيضًا سلام وأمن المملكة العربية السعودية والمنطقة .


وأكد البيان دعم باكستان الكامل للمملكة العربية السعودية وتضامنها معها في مواجهة أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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