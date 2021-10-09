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"آل الشيخ" يشيد بدعم الملك وولي العهد اللامحدود للولاية على أموال القاصرين

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في اجتماع مجلس إدارة الهيئة العاشر اليوم برئاسة وزير التعليم

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، اجتماعه العاشر برئاسة وزير التعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بحضور أعضاء المجلس، وذلك اليوم السبت 3 ربيع الأول 1443هـ في مقر الهيئة بمدينة الرياض.


وفي مستهل الاجتماع أشاد رئيس المجلس بالدعم الكبير الذي تحظى به الهيئة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله – على ما يقدمانه من دعم لا محدود للهيئة خدمة للفئات المشمولة بنظام الهيئة.


واتخذ المجلس عددًا من القرارات والتوصيات ذات العلاقة بمهام الهيئة وفروعها التابعة.


وفي ختام المجلس شدد رئيس المجلس على أهمية مواصلة الجهود؛ لتحقيق المهام التي جاءت ضمن الخطة الاستراتيجية للهيئة، كما أشاد بدعم الأعضاء لأعمال المجلس ولمهام الهيئة بشكل عام.
يذكر أن الهيئة تتولى حماية الأموال التي لا حافظ لها حقيقة أو حكماً ـ إلا الله سبحانه تعالى ـ وتمارس من الاختصاصات مثل ما خُوّل للولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل أو الناظر، وعليها الواجبات المقررة عليهم ـ طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية-.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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