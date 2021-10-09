أخبار عاجلة

موسكو في المرتبة الرابعة بين أفضل مدن العالم -
مهرجان الجونة السينمائي يعلن الفائزين بجوائز مسابقة «السينماتك» -
بالأسماء.. تحويل 2.2 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن -
«سعفان» و«المطيري» يبحثان الاستعداد لعقد الدورة المقبلة لمجلس «العمل العربية» بقطر -
صبحي : مدينة مصر الدولية للألعاب الإوليمبية الصرح الأعظم في الشرق الاوسط -
«أهلي ٢٠٠٦» يواجه غزل المحلة اليوم في بطولة الجمهورية -
رغم تنبيهات ما قبل المهرجان.. القُبلات تجمع ضيوف الجونة وغياب التباعد الاجتماعي والكمامات -
المهرجان القومي للمسرح المصري ينعى فوزي فهمي : عاش مخلصا للفن والإبداع -
بينها عدم الإلزام بارتداء الكمامة.. قرارات عاجلة من السعودية للتخفيف من إجراءات كورونا -
حداد عام في لبنان الجمعة على أرواح ضحايا اشتباكات العاصمة اللبنانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

كورونا.. العراق يسجل 1227 إصابة جديدة و567 حالة بالأردن

Print
كورونا.. العراق يسجل 1227 إصابة جديدة و567 حالة بالأردن كورونا.. العراق يسجل 1227 إصابة جديدة و567 حالة بالأردن
خلال الساعات الـ24 الماضية

كورونا.. العراق يسجل 1227 إصابة جديدة و567 حالة بالأردن

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية، 1227 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ فيما بلغ عدد الإصابات الإجمالي 2022109 إصابات حتى الآن.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 28 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 22537؛ فيما تم تسجيل 3313 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1941835 حالة.

الأردن

سجلت الأردن اليوم 567 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 832399 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 807994 حالة شفاء بعد تسجيل 987 حالة إضافية، كما سجلت 13 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 10802 حالة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بين مبادرات تحفيز الاقتصاد والميزانية الجديدة.. "باعجاجة" يتوقع نموًّا 7.5%

بين مبادرات تحفيز الاقتصاد والميزانية الجديدة.. "باعجاجة" يتوقع نموًّا 7.5%

جمعية "إبصار" تشارك في ملتقى "بصيرة متوقدة" بالبحرين

جمعية "إبصار" تشارك في ملتقى "بصيرة متوقدة" بالبحرين

أسبوع رياضي حافل بالأحداث الرياضية.. تعرف عليه

أسبوع رياضي حافل بالأحداث الرياضية.. تعرف عليه

بمساحة 50 ألف متر.. شاهد إزالة تعديات على أراضٍ حكومية في جدة

بمساحة 50 ألف متر.. شاهد إزالة تعديات على أراضٍ حكومية في جدة