أخبار عاجلة

موسكو في المرتبة الرابعة بين أفضل مدن العالم -
مهرجان الجونة السينمائي يعلن الفائزين بجوائز مسابقة «السينماتك» -
بالأسماء.. تحويل 2.2 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن -
«سعفان» و«المطيري» يبحثان الاستعداد لعقد الدورة المقبلة لمجلس «العمل العربية» بقطر -
صبحي : مدينة مصر الدولية للألعاب الإوليمبية الصرح الأعظم في الشرق الاوسط -
«أهلي ٢٠٠٦» يواجه غزل المحلة اليوم في بطولة الجمهورية -
رغم تنبيهات ما قبل المهرجان.. القُبلات تجمع ضيوف الجونة وغياب التباعد الاجتماعي والكمامات -
المهرجان القومي للمسرح المصري ينعى فوزي فهمي : عاش مخلصا للفن والإبداع -
بينها عدم الإلزام بارتداء الكمامة.. قرارات عاجلة من السعودية للتخفيف من إجراءات كورونا -
حداد عام في لبنان الجمعة على أرواح ضحايا اشتباكات العاصمة اللبنانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مران .. كارتيرون يُخصص فقرة بدنية للاعبين

Print
مران الزمالك.. كارتيرون يُخصص فقرة بدنية للاعبين مران .. كارتيرون يُخصص فقرة بدنية للاعبين

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فقرة تدريبات بدنية للاعبي الفريق خلال المران مساء اليوم السبت، حيث تولى البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال بالفريق، الإشراف على الفقرة البدنية.

ويستعد الفريق الأبيض للقاء توسكر الكيني في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها يوم السبت المقبل في كينيا.

وتطير بعثة الفريق إلى كينيا على ثلاث مراحل وسيسافر وفد يوم 10 أكتوبر يضم الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي وإبراهيم زارع إداري الفريق والشيف الخاص بالفريق، على أن يسافر باقي أفراد البعثة يوم 11 من الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يسافر الوفد الثالث يوم 13 أكتوبر ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب والمغربي أشرف بن شرقي والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بعد عودتهم من المنتخبات برفقة أحمد إبراهيم مدير شؤون اللاعبين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
صبحي : مدينة مصر الدولية للألعاب الإوليمبية الصرح الأعظم في الشرق الاوسط

صبحي : مدينة مصر الدولية للألعاب الإوليمبية الصرح الأعظم في الشرق الاوسط

المهرجان القومي للمسرح المصري ينعى فوزي فهمي : عاش مخلصا للفن والإبداع

المهرجان القومي للمسرح المصري ينعى فوزي فهمي : عاش مخلصا للفن والإبداع

إزاى حياة كريمة أثرت في حياة المصريين بلغة الأرقام؟ مصر الأعلى أفريقيا وعربيا فى الحماية الاجتماعية

إزاى حياة كريمة أثرت في حياة المصريين بلغة الأرقام؟ مصر الأعلى أفريقيا وعربيا فى الحماية الاجتماعية

وزيرة التعاون الدولي تبحث محفظة مصر مع مجموعة البنك الدولي ومجالات التعاون المستقبلية

وزيرة التعاون الدولي تبحث محفظة مصر مع مجموعة البنك الدولي ومجالات التعاون المستقبلية