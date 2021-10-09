الاهلى يقرر إنشاء حمام سباحة جديد فى فرع الشيخ زايد

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قرر مجلس الإدارة، برئاسة محمود الخطيب، تكليف المهندس سامح على كامل، المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، بدراسة إنشاء حمام سباحة جديد بفرع النادي بالشيخ زايد.

يأتي هذا ضمن الخطة الإنشائية التي يشهدها الفرع لتلبية كل احتياجات الأعضاء في الاتجاهات المختلفة، ومن بينها الصالات الأربع التي تم إنشاؤها وسيتم افتتاحها خلال الأيام القادمة، وهي صالات الكاراتيه والجمباز والإسكواش وتنس الطاولة، كما أعلن مجلس إدارة الأهلي، عن انعقاد الجمعية العمومية يومي 25 و26 نوفمبر المقبل بمقر النادي بالجزيرة؛ لمناقشة جدول الأعمال ومن بينها إجراء الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد يتولى مقاليد الأمور لمدة 4 سنوات قادمة، على أن يتم إخطار الجهة الإدارية غدًا الأحد الموافق 10 أكتوبر بموعد الانتخابات، وذلك وفقًا للائحة وزارة الشباب والرياضة.

ومن المقرر أن يتم يوم الجمعة الموافق 15 أكتوبر الجاري الإعلان بالجريدة الرسمية والموقع الرسمي للنادي عن فتح باب الترشح لإجراء الانتخابات، ويتم استقبال أوراق المترشحين يوم «16 أكتوبر» ولمدة أسبوع، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ويمتد العمل في اليوم الأخير حتى السابعة مساءً.