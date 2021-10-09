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إحالة موظف بـ«صحة الوادي الجديد» ومواطن للنيابة بعد ضبط شهادات مزورة للقاح كورونا

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إحالة موظف بـ«صحة الوادي الجديد» ومواطن للنيابة بعد ضبط شهادات مزورة للقاح كورونا إحالة موظف بـ«صحة الوادي الجديد» ومواطن للنيابة بعد ضبط شهادات مزورة للقاح كورونا

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أحالت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، السبت، موظفا بالمديرية ومواطنا إلى النيابة العامة، بعد ضبط شهادات مزورة تفيد تسجيل الحصول على لقاح فيروس «كورونا».

وأكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بالوادي الجديد، أن الواقعة بدأت عندما شك رجال المركز الطبي بحي الزهور بمدينة الخارجة والمخصص لتلقيح المواطنين ضد «كورونا»، في مواطن حضر للمركز وبحوزته شهادتين تفيد حصوله على اللقاح، وحضر للمركز بغرض وضع الختم على الشهادتين واعتمادهما.

وأضاف أنه بفحص الشهادات وسؤال المواطن واستدعاء قوات الشرطة، اعترف المواطن بحصوله على الشهادات من موظف تابع للمديرية ويعمل بمكتب الصحة بمدينة الخارجة بمقابل 100 جنيه للشهادتين بواقع 50 جنيها لكل شهادة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم تسليم المواطن وبحوزته الشهادات وإحالة الموظف التابع للمديرية، إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

المصرى اليوم

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