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اقترب الزمالك من تجديد عقد المغربى أشرف بن شرقى، لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى، وذلك بعد تقريب وجهات النظر مع اللاعب بخصوص أزمة الشرط الجزائى في عقد اللاعب مع القلعة البيضاء، والذى تسبب في تعطيل توقيع اللاعب خلال الفترة الماضية.

وعلمت «المصرى اليوم» أن مسؤولى اللجنة توصلوا لاتفاق مع النجم المغربى على التوقيع لمدة موسمين، مع وضع شرط جزائى مقبول من الطرفين ويُفعّل بعد انتهاء السنة الأولى في العقد الجديد، ويكون رحيل اللاعب خارج مصر، وهو ما أبدى مرونة حوله أشرف بن شرقى، وذلك قبل سفره للانضمام لمعسكر المنتخب المغربى، لخوض منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم. واتفق مسؤولو اللجنة مع اللاعب على التفكير في الأمر وحسم التوقيع عقب العودة من مواجهة توسكر الكينى.