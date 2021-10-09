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الأمل الأخير .. جلسة بين مسؤولي وبن شرقي عقب رحلة كينيا

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الأمل الأخير .. جلسة بين مسؤولي الزمالك وبن شرقي عقب رحلة كينيا الأمل الأخير .. جلسة بين مسؤولي وبن شرقي عقب رحلة كينيا

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اقترب من تجديد عقد المغربى أشرف بن شرقى، لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى، وذلك بعد تقريب وجهات النظر مع اللاعب بخصوص أزمة الشرط الجزائى في عقد اللاعب مع القلعة البيضاء، والذى تسبب في تعطيل توقيع اللاعب خلال الفترة الماضية.

وعلمت «المصرى اليوم» أن مسؤولى اللجنة توصلوا لاتفاق مع النجم المغربى على التوقيع لمدة موسمين، مع وضع شرط جزائى مقبول من الطرفين ويُفعّل بعد انتهاء السنة الأولى في العقد الجديد، ويكون رحيل اللاعب خارج ، وهو ما أبدى مرونة حوله أشرف بن شرقى، وذلك قبل سفره للانضمام لمعسكر المغربى، لخوض منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم. واتفق مسؤولو اللجنة مع اللاعب على التفكير في الأمر وحسم التوقيع عقب العودة من مواجهة توسكر الكينى.

المصرى اليوم

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