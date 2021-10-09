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المنيا يفوز علي أسوان 2 /0 ويتصدر مجموعة الصعيد

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المنيا يفوز علي أسوان 2 /0 ويتصدر مجموعة الصعيد المنيا يفوز علي أسوان 2 /0 ويتصدر مجموعة الصعيد

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نجح نادي المنيا في الفوز على نادي أسوان 2/ 0، في المباراة التي أقيمت بينهم على ملعب جامعة المنيا، ضمن مباريات المجموعة الأولي لكرة القدم، في الاسبوع الثاني، لدوري المظاليم لكرة القدم، المجموعة الأولي «مجموعة الصعيد»، للموسم الجديد 2021- 2022، ليتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط .

كما فاز الألمنيوم على ملوي 2/1، ليحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط، وبني سويف على الإعلاميين 3/1، برصيد 4 نقاط في المركز الثاني مكرر، وفاز الفيوم على ديروط 1/0، وتعادل نادي المدينة المنورة مع تليفونات بني سويف 1-1، وتعادل كيما أسوان مع بترول أسيوط 1-1. بينما تأجل لقاء البداري وقنا لظروف أمنية .

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