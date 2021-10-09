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يبدو أن فريق نيوكاسل يونايتد سيحظى بتغييرات عديدة بعد استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على النادي مؤخرًا، مما جعله أحد أغنى الأندية في كرة القدم الأوروبية.

انتهت فترة عمل مايك آشلي البالغة من العمر 14 عامًا كمالك لنيوكاسل يونايتد في أطول ملحمة استحواذ على أي نادٍ من الدوري الإنجليزي الممتاز. كان من الممكن استكمال عملية الاستحواذ العام الماضي لكنها توقفت بسبب مخاوف من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان آخر لقب محلي كبير للماكبايس هو كأس الاتحاد الإنجليزي لعام 1955، وتسعى الإدارة الجديدة لإعادة الفريق إلى طريق البطولات خلال السنوات القليلة القادمة.

لكن على ما يبدو أن الوقت قد حان لكي يظهر نيوكاسل يونايتد جانبه الطموح وبإشراك الأموال السعودية، وأول ما يجب أن تبدأ به هو إحضار مدرب لديه شهية للنجاح. أدت بداية نيوكاسل غير المقنعة للموسم إلى زيادة الضغط الذي واجهه ستيف بروس العام الماضي أيضًا. إنها مسألة وقت فقط قبل أن يرحل عن النادي وقد يحدث ذلك قريبًا جدًا.

وترصد صحيفة «المصري اليوم» أبرز 5 مدربين مرشحين لخلافة ستيف بروس في نيوكاسل:

5- فرانك لامبارد

لا شك أن لامبارد مازال يحلم بوظيفة توماس توخيل في ستامفورد بريدج. ولكن هذه فرصة ستكون مجزية بنفس القدر من حيث المال، إن لم تكن أكثر، ويمكن أن تكون نقطة انطلاق لامبارد لإصلاح مسيرته التدريبية.

من الواضح أن نيوكاسل يونايتد سيطلب جلب لاعبين جيدين وهذه المرة لن يضطروا للقلق بشأن توخي الحذر في إنفاق كل جنيه إسترليني. كان لامبارد في موقف مشابه عندما تم رفع حظر الانتقال إلى تشيلسي. على الرغم من إقالته في منتصف المشوار، فاز تشيلسي بدوري أبطال أوروبا تحت قيادة توخيل.

أظهر مدرب تشيلسي السابق أنه يعرف كيفية بناء فريق للمستقبل. بالإضافة إلى ذلك، سيتعلم من أخطائه في تشيلسي بعد أن شاهد توخيل يوظف لاعبيه في مراكز مختلفة وهو ما ساعد الفريق على تقديم أفضل مستوياته على الاطلاق.

يطالب مشجعو نيوكاسل يونايتد بأن يتخلص فريقهم من اللاعبين ذوي العقلية الدفاعية وإحضار لاعبين هجوميين للعب في المقدمة. يمكن أن يكون لامبارد على رأس إعادة البناء، وكونه هو نفسه أسطورة، يمكنه تكوين علاقة جيدة مع جماهير نيوكاسل يونايتد أيضًا. السؤال الكبير هو، هل سنرى ماسون ماونت بالأبيض والأسود بعد ذلك؟.

4- أندريا بيرلو

إذا كان ناديك يضم لاعبًا مثل جونجو شيلفي بين صفوفك، فلا يمكنك أن تحلم بوجود لاعب وسط في مكانة أندريا بيرلو يلعب مع فريقك. ومع ذلك، لا يزال بإمكان نيوكاسل يونايتد الحصول على خدمات شخصية أسطورية مثل بيرلو للإشارة إلى بداية حقبة جديدة بالنسبة للنادي.

وقاد بيرلو يوفنتوس إلى المركز الرابع العام الماضي، حيث أدى الخروج المُبكر من دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا إلى تلقيه الكثير من الانتقادات.

من الواضح أن معاناة يوفنتوس المالية لن تكون سهلة على بيرلو للعمل في ظلها، وهو الأمر الذي يُعاني منه المدرب العائد ماسيميليانو أليجري أيضًا. في نيوكاسل يونايتد، ستكون الحالة مختلفة، وسيكون لدى المال من أجل دمج الشباب مع الخبرة بطريقته الخاصة.

بالنسبة لمدرب جديد مثل بيرلو، فإن وجود كريستيانو رونالدو في نادٍ مثل يوفنتوس يتظاهر بأن لديه طموحات في دوري الأبطال لم يكن يجعل من السهل تنفيذ فلسفته. نيوكاسل يونايتد نادٍ ليس لديه طموحات في أوروبا في الوقت الحالي، وهو ما سيكون مفيدًا لبيرلو لأنه يمكن أن يركز فقط على المنافسة المحلية.

3- باولو فونسيكا

يحتاج نيوكاسل يونايتد إلى مدرب قادر على التعامل مع النادي في الأوقات الصعبة أيضًا، على عكس ستيف بروس الذي انهار، فهو يعرف كيف يدير فريق كرة قدم وبمبالغ مالية محدودة بعض الشيء.

وبالتأكيد لن يحتاج إلى هذا في نيوكاسل يونايتد، حيث سيتم توفير الأموال له من أجل بناء فريقاً قويًا، ويأتي المدرب البرتغالي بأوراق اعتماده، خاصة مع الفرق التي ليست هي الأكثر سيطرة. في عام 2018، بصفته مدربًا لنادي شاختار دونيتسك الأوكراني.

وضع خطة جعلت فريقه ينتقل بشكل صادم إلى دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا. في مراحل المجموعات، حققوا انتصارات رائعة ضد مانشستر سيتي ونابولي، حيث أدار شاختار في 139 مباراة وفاز بـ 104 منها وخسر 18 فقط.

إذا لم يكن الأمر كذلك لفريق روما المثقل بالإصابات العام الماضي، لكان بإمكانه مساعدتهم على إنهاء دوري الدرجة الأولى أيضًا في مركز جيد ومؤهل إلى دوري الأبطال العام الماضي، لذلك من المتوقع أن يحصل نيوكاسل يونايتد على المدرب الذي يُريده.

2- ستيفن جيرارد

بعد تتويج رينجرز كبطل لا يقهر في دوري الدرجة الأولى الاسكتلندي، بدأ العديد من مشجعي ليفربول يحلمون باليوم الذي سيتولى فيه ستيفن جيرارد المسؤولية في آنفيلد. ربما يكون هذا اليوم بعيد المنال قليلاً بسبب بحث نيوكاسل يونايتد عن مدرب يُناسب مشروع وخطط النادي القادمة.

في دوري ضعيف المستوى نسبيًا بالمقارنة بالبريميرليج، تولى جيرارد مسؤولية رينجرز الذين كانوا يحاولون إنهاء هيمنة غريمه اللدود سلتيك. منحنى التعلم هذا الذي انتهى بفوز رينجرز بالبطولة يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا لنيوكاسل يونايتد. في النادي الاسكتلندي، أشرف جيرارد حتى الآن على 185 مباراة، وفاز بـ 120، وتعادل 38 مرة، وخسر في 27 مرة.

بنى لاعب ليفربول السابق فريقًا كان قادرًا على لعب مباريات هجومية بطريقة 4-3-3، وهو ما يبكي عليه أنصار نيوكاسل يونايتد.

1- أنطونيو كونتي

إذا كان أحد مشجعي نيوكاسل يونايتد يقرأ هذا حاليًا، فيجب أن يكون لديك، يا صديقي، ابتسامة عريضة وواسعة على وجهك. إنه المدرب الأنسب على الاطلاق لقيادة مشروع نيوكاسل فهو لديه طريقته الخاصة.

سيكون انقلابًا كبيرًا إذا نجح نيوكاسل يونايتد حقًا في الحصول على توقيع كونتي. سيرته الذاتية خيالية. بدءًا من جعل باري بطل دوري الدرجة الثانية، وقاد يوفنتوس إلى أربعة ألقاب متتالية في الدوري الإيطالي من 2011 إلى 2014.

أضاف المدرب الإيطالي لقب سكوديتو إلى سجله الموسم الماضي مع إنتر ميلان. سيكون نيوكاسل يونايتد محظوظًا حقًا بوجود شخص مثل كونتي، يمكنه منحهم هوية وطبيعة جديدة تمامًا على النادي.

وخاض كونتي 102 مباراة مع إنتر ميلان، فاز في 64 وتعادل في 23 وخسر 15.