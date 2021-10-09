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تناول عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وجاء في مقطع الفيديو الذي حمل مسمى "في قبضة رجال الأمن"، القبض على مقيمين من الجنسيتين الأردنية واللبنانية في مكة المكرمة سطوا على مؤسسة تجارية.

وأورد المقطع القبضَ على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية في أبو عريش ضُبط بحوزته على مبلغ 2.450.000 ريال مجهولة المصدر.

وتضمن مقطع فيديو الأمن العام، القبض على مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية البنجلاديشية في الرياض ارتكبا جرائم احتيال تمثلت في الترصد لمستخدمي أجهزة الخدمة الذاتية في أحد المجمعات التجارية بإيهامهم بتقديم المساعدة واستغلالهم باستخدام بصمتهم في إصدار وتفعيل شرائح الاتصال بأسمائهم والمتاجرة بها.

وتضمن مقطع فيديو الأمن العام، القبض على مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية السودانية في الرياض ارتكبا جرائم جمع أموال مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق متعددة حيث ضُبط بحوزتهما على 918.141 ألف ريال وعملات أجنبية.

وأشار مقطع فيديو الأمن العام إلى القبض على مواطنين في سكاكا اعتديا على عامل في محل تجاري، كما ألقي القبض على مواطن في الدمام اعتدى على رجل مسن بالضرب وبألفاظ مسيئة تتنافى مع الآداب العامة والأخلاق الإسلامية.