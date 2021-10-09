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دار أثر: قرار وزير الثقافة يمثل دعمًا حقيقيًّا للناشرين

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أكد أنه تتويج لأنجح معارض الكتاب في الشرق الأوسط

دار أثر: قرار وزير الثقافة يمثل دعمًا حقيقيًّا للناشرين

ثمّنت دار أثر للنشر، قرار وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، بإعفاء دور النشر المشاركة في معرض الرياض الدولي للكتاب، من قيمة إيجار الأجنحة؛ وذلك بهدف دعم قطاعات الأدب والنشر والترجمة، وتخفيفًا لآثار جائحة كورونا على صناعة النشر.

وقال عبدالله الغبين، مدير دار أثر: إن قرار وزير الثقافة يمثّل "دعمًا حقيقيًّا وملموسًا للناشرين؛ خاصة بعد تضررهم من تداعيات جائحة كورونا خلال العامين الماضيين".

وأضاف أن عودة معرض الرياض الدولي للكتاب بهذا النجاح غير المسبوق، ومشاركة هذا العدد من الناشرين هو تميز بحد ذاته، وقد جاء قرار وزير الثقافة كتتويج لهذا النجاح؛ ليثبت أن معرض الرياض الدولي للكتاب كان وسيظل أقوى تظاهرة ثقافية في الشرق الأوسط، وهو وجهة الناشرين الأولى في كل العالم العربي.

يُذكر أن معرض الرياض الدولي للكتاب الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة، شَهِد مشاركة أكثر من ألف دار نشر من 30 دولة حول العالم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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