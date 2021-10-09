أخبار عاجلة

موسكو في المرتبة الرابعة بين أفضل مدن العالم -
مهرجان الجونة السينمائي يعلن الفائزين بجوائز مسابقة «السينماتك» -
بالأسماء.. تحويل 2.2 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن -
«سعفان» و«المطيري» يبحثان الاستعداد لعقد الدورة المقبلة لمجلس «العمل العربية» بقطر -
صبحي : مدينة مصر الدولية للألعاب الإوليمبية الصرح الأعظم في الشرق الاوسط -
«أهلي ٢٠٠٦» يواجه غزل المحلة اليوم في بطولة الجمهورية -
رغم تنبيهات ما قبل المهرجان.. القُبلات تجمع ضيوف الجونة وغياب التباعد الاجتماعي والكمامات -
المهرجان القومي للمسرح المصري ينعى فوزي فهمي : عاش مخلصا للفن والإبداع -
بينها عدم الإلزام بارتداء الكمامة.. قرارات عاجلة من السعودية للتخفيف من إجراءات كورونا -
حداد عام في لبنان الجمعة على أرواح ضحايا اشتباكات العاصمة اللبنانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

إحالة أوراق نجار مسلح متهم بقتل خفير لسرقة مصنع أثاث في قليوب إلى المفتي

Print
إحالة أوراق نجار مسلح متهم بقتل خفير لسرقة مصنع أثاث في قليوب إلى المفتي إحالة أوراق نجار مسلح متهم بقتل خفير لسرقة مصنع أثاث في قليوب إلى المفتي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار محمد رشاد عبدالرحمن ياسين، السبت، بإحالة أوراق نجار مسلح إلى مفتي الجمهورية للتصديق على حكم الإعدام في اتهامه بقتل خفير خصوصي في مصنع أثاث عندما ضبطه الأخير يحاول سرقة محتويات المصنع، فقام بضربه بحجر على رأسه فلقي حتفه في الحال.

كانت مديرية أمن القليوبية قد تلقت بلاغا من صاحب مصنع أثاث بعثوره على جثة خفير المصنع «ع ا ع» مهشم الرأس ومتوفى، وتم تشكيل فريق بحث توصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة نجار مسلح تسلل ليلا إلى المصنع لسرقة محتوياته.

وفي أحد الأكمنة، ألقي القبض على المتهم «ع س م»، 52 سنة، نجار مسلح، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مهرجان الجونة السينمائي يعلن الفائزين بجوائز مسابقة «السينماتك»

مهرجان الجونة السينمائي يعلن الفائزين بجوائز مسابقة «السينماتك»

بالأسماء.. تحويل 2.2 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

بالأسماء.. تحويل 2.2 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

«سعفان» و«المطيري» يبحثان الاستعداد لعقد الدورة المقبلة لمجلس «العمل العربية» بقطر

«سعفان» و«المطيري» يبحثان الاستعداد لعقد الدورة المقبلة لمجلس «العمل العربية» بقطر

صبحي : مدينة مصر الدولية للألعاب الإوليمبية الصرح الأعظم في الشرق الاوسط

صبحي : مدينة مصر الدولية للألعاب الإوليمبية الصرح الأعظم في الشرق الاوسط