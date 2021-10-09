إحالة أوراق نجار مسلح متهم بقتل خفير لسرقة مصنع أثاث في قليوب إلى المفتي

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قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار محمد رشاد عبدالرحمن ياسين، السبت، بإحالة أوراق نجار مسلح إلى مفتي الجمهورية للتصديق على حكم الإعدام في اتهامه بقتل خفير خصوصي في مصنع أثاث عندما ضبطه الأخير يحاول سرقة محتويات المصنع، فقام بضربه بحجر على رأسه فلقي حتفه في الحال.

كانت مديرية أمن القليوبية قد تلقت بلاغا من صاحب مصنع أثاث بعثوره على جثة خفير المصنع «ع ا ع» مهشم الرأس ومتوفى، وتم تشكيل فريق بحث توصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة نجار مسلح تسلل ليلا إلى المصنع لسرقة محتوياته.

وفي أحد الأكمنة، ألقي القبض على المتهم «ع س م»، 52 سنة، نجار مسلح، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.