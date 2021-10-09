محافظ شمال سيناء: إنشاء محطة كهرباء بقرية الشلاق بالشيخ زويد

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أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، علي إنشاء محطة كهرباء ذات قدرات كبيرة فى منطقة الشلاق بمدينة الشيخ زويد.

وأشار المحافظ، خلال مؤتمر جماهيري بقرية الشلاق، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية، الي أن المحطة الجديدة ستقوم بتغذية مدن العريش والشيخ زويد ورفح بالكهرباء، بجانب تغذية 30% من احتياجات قطاع غزة من الكهرباء.

وأشار المحافظ إلي أن إجمالى الطاقة المستهلكة خلال العام 2019-2020 بشمال سيناء بلغت 650 مليون كيلو وات من خلال 12 محطة هي : القنطرة شرق ، وبئر العبد، والبخارية، والمساعيد المتنقلة، والوحدات المتنقلة، وبغداد، ورمانة، وبالوظة، وأسمنت العريش وأسمنت سيناء ، وقاطية .