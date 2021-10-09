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مياه الشرقية: دورة تدريبية فى اطار اهتمام الشركة بالعنصر البشرى

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مياه الشرقية: دورة تدريبية فى اطار اهتمام الشركة بالعنصر البشرى مياه الشرقية: دورة تدريبية فى اطار اهتمام الشركة بالعنصر البشرى

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عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، دورة المسار الوظيفى لفنى كهرباء الدرجة الرابعة، بعنوان (صيانة لوحات التوزيع وصيانة المحركات ولوحات التحكم )؛ بهدف تعريف الفنيين بانواع اللوحات الكهربية المختلفة ووظيفة كل نوع، والصيانات الدورية التي تتم علي اللوحات الكهربية، ومكونات اللوحات الكهربية وخصوصا لوحات التحكم.

وأكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، أهمية تطوير العنصر البشرى فى الشركة من خلال صقل مهارات وخبرات العاملين ورفع كفائتهم الانتاجية، ويأتى ذلك فى اطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وأوضح "ابو حلاوة" أن من الاهداف الرئيسية للدورة تدريب الفنيين بإستخدام برنامج محاكاة بسيط لدوائر الكهربية يسمي (EKTS)، وتدريبهم عمليا علي توصيل دوائر الكهربية التي تخص المحرك التأثيري ثلاثي الوجه، وتعريفهم انواع المحركات الكهربائية المختلفة و خصوصا المحرك التأثيري ثلاثي الوجه الأكثر استخداما في المحطات، وفائدة ومكونات دوائر تحسين معامل القدرة.

المصرى اليوم

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