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شمال سيناء تسجل حالتي وفاة بفيروس كورونا

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شمال سيناء تسجل حالتي وفاة بفيروس كورونا شمال سيناء تسجل حالتي وفاة بفيروس كورونا

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سجلت محافظة شمال سيناء، اليوم السبت، حالتي وفاة جديدتين نتيجة إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، أثناء تلقيهما العلاج في قسم العزل بمستشفى العريش العام، ليصل عدد الحالات إلى 251 حالة على مستوى المحافظة.

وقال الدكتور طارق شوكة مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء، في بيان، إنه سيجرى اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة خلال عمليات الغُسل والتكفين بمعرفة إدارة الطب الوقائي والإدارة الصحية بمقابر مدينة العريش، بحضور عدد قليل من أفراد أسرتي الحالتين المتوفيتين.

وشدد شوكة على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات الواقية والحفاظ على التباعد الاجتماعي والتطهير المستمر، فضلا عن الحصول على لقاح المستجد، لمجابهة الفيروس ومنع انتشاره.

من جانبه، قال محمد صلاح مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، إن حالتي الوفاة لرجلين احدهما في السادسة والأربعين والثاني في الستين من العمر، وهما من مدينة العريش، وتوفيا داخل قسم العزل في مستشفى العريش العام متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

المصرى اليوم

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