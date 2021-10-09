ضبط 114 زجاجة مشروبات كحولية غير خالصه الضرائب والرسوم الجمركية بالقاهرة

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تمكنت الإدارة العامة للتحريات والضبط بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى بالتنسيق مع إدارة مباحث الجمارك برئاسة اللواء علاء عبدالخالق، من ضبط عدد من زجاجات المشروبات الكحولية ( الخمور ) الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 .

فبناء على معلومات سريه توافرت لدى إدارة التحريات وضبط بقيام أحد المطاعم بمنطقه الزمالك بالأتجار وبيع المشروبات الكحولية (الخمور) الأجنبية الصنع غير خالصه الضرائب والرسوم الجمركية.

وعليه تم تقنين الإجراءات القانونية والتنسيق مع إدارة التحريات والضبط لتنفيذ المأمورية بالتعاون مع إدارة مباحث الجمارك ولجنه من ممدوح رسلان وحسن فكرى مديري إلادارات وأحمد مرسي وأحمد أسامه رؤساء الأقسام بإدارة التحريات ومحمد الخولي ومحمد عبدالحي وأحمد زيادة مفتشي إلادارة حيث تم ضبط عدد 114 زجاجة مشروبات كحولية (خمور) أشكال وأنواع وأحجام مختلفة غير خالصه الضرائب والرسوم الجمركيه .

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 8 مليون و438 ألف و668 جنيه .

قرر عبدالناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحه التهرب الجمركي إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 437 لسنة 2021 تحريات وضبط

وتقدم الممثل القانوني للمطعم بطلب تصالح وجارى سداد المستحقات الجمركيه لصالح الخزانه العامه للدوله .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابه الجمركيه وإحباط كافه محاولات التهرب الجمركي .