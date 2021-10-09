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وكيل وزارة التربية والتعليم يؤكد على انتظام الدراسة فى الشيخ زويد

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وكيل وزارة التربية والتعليم يؤكد على انتظام الدراسة فى الشيخ زويد وكيل وزارة التربية والتعليم يؤكد على انتظام الدراسة فى الشيخ زويد

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أكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء ، مساء اليوم، على انتظام الدرسة بإدارة الشيخ زويد التعليمية .

وأعلن وكيل الوزارة عن متابعته لمدرسة الشيخ زويد الابتدائية ( الملحقة على المعهد الأزهرى الإبتدائى القديم ) ، والسكة الحديد للتعليم الأساسى بنين الملحقة على مدرسة السكة الحديد للتعليم الأساسى بنات ) كفترة مسائية بمرافقة سلامة سالمان مدير إدارة الشيخ زويد التعليمية وأيمن شراب وكيل الإدارة .. مشيرا الى انتظام الدراسة بالمدرستين ، وبنسبة حضور تعدت ال 90 % .

ويذكر أن الدراسة بدأت اليوم ( السبت ) فى عدد من المدارس التى تعمل بنظام الأسبوع الكامل على مستوى محافظة شمال سيناء بإدارات : العريش والشيخ زويد والحسنة ونخل وبئر العبد وعددها 125 مدرسة .. مقيدا بها عدد 12 ألف و261 تلميذا وتلميذة .. بينما استعدت باقى المدارس لبدء الدراسة غدا ( الأحد )

المصرى اليوم

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