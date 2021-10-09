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محافظ شمال سيناء يفتتح دار مناسبات قرية السكاسكة بالعريش

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محافظ شمال سيناء يفتتح دار مناسبات قرية السكاسكة بالعريش محافظ شمال سيناء يفتتح دار مناسبات قرية السكاسكة بالعريش

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افتتح الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء اليوم، يرافقه هشام الخولى نائب المحافظ، طارق عابد رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، المهندس ناجى إبراهيم رئيس منطقة تعمير شمال سيناء دار مناسبات بقرية السكاسكة بالعريش والتي تم إنشائها بقيمة 3 ملايين جنيه.

وأكد المحافظ على إنشاء دور المناسبات في مختلف مدن وقرى المحافظة بهدف دعم الاستقرار القبلى والتواصل بين القبائل لمناقشة التطورات وحل الخلافات وإحياء المناسبات الدينية والوطنية، مشيرا إلى أن دار المناسبات تتكون من قاعة شتوية وأخرى صيفية ومكان للخدمة، وهى مجهزة على أعلى مستوى من فرش وأجهزة صوتية.

المصرى اليوم

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