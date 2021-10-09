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اليمنية: هجمات الحوثيين على الأعيان المدنية بالمملكة "جريمة حرب"

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الحكومة اليمنية: هجمات الحوثيين على الأعيان المدنية بالمملكة "جريمة حرب" اليمنية: هجمات الحوثيين على الأعيان المدنية بالمملكة "جريمة حرب"
دعت إلى موقف واضح ورادع من المجتمع الدولي لوقف هذه الأعمال العدوانية

الحكومة اليمنية: هجمات الحوثيين على الأعيان المدنية بالمملكة

أدانت الجمهورية اليمنية بأشد العبارات محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية اليائسة تهديد أمن المملكة العربية عبر استهداف مطار أبها الدولي واستهداف مدينة خميس مشيط بطائرتين مسيرتين مفخختين وصاروخاً بالستياً، واستهداف مطار الملك عبدالله بمدينة جازان بطائرة مسيرة مفخخة اعترضتها قوات التحالف العربي.

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان: مواصلة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران اعتداءاتها العدوانية على المناطق والأعيان المدنية والممتلكات العامة يمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والإنساني واستخفافاً بالمجتمع الدولي.

وأكد البيان أن مثل هذه الأعمال العدوانية تعد بمثابة جريمة حرب تستدعي اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمن المملكة واستقرارها وسلامة أراضيها، ويتطلب موقفاً واضحاً ورادعاً من المجتمع الدولي لوقف هذه الأعمال العدوانية المتعمدة والممنهجة ومحاسبة مرتكبيها.

وجددت وزارة الخارجية موقف الجمهورية اليمنية الثابت والداعم للمملكة وتضامنها في كل ما تتخذه من تدابير وإجراءات لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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