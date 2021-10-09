أخبار عاجلة

موسكو في المرتبة الرابعة بين أفضل مدن العالم -
مهرجان الجونة السينمائي يعلن الفائزين بجوائز مسابقة «السينماتك» -
بالأسماء.. تحويل 2.2 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن -
«سعفان» و«المطيري» يبحثان الاستعداد لعقد الدورة المقبلة لمجلس «العمل العربية» بقطر -
صبحي : مدينة مصر الدولية للألعاب الإوليمبية الصرح الأعظم في الشرق الاوسط -
«أهلي ٢٠٠٦» يواجه غزل المحلة اليوم في بطولة الجمهورية -
رغم تنبيهات ما قبل المهرجان.. القُبلات تجمع ضيوف الجونة وغياب التباعد الاجتماعي والكمامات -
المهرجان القومي للمسرح المصري ينعى فوزي فهمي : عاش مخلصا للفن والإبداع -
بينها عدم الإلزام بارتداء الكمامة.. قرارات عاجلة من السعودية للتخفيف من إجراءات كورونا -
حداد عام في لبنان الجمعة على أرواح ضحايا اشتباكات العاصمة اللبنانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شرطة مكة تطيح بمواطن ارتكب قضايا جنائية احتيالية

Print
شرطة مكة تطيح بمواطن ارتكب قضايا جنائية احتيالية شرطة مكة تطيح بمواطن ارتكب قضايا جنائية احتيالية
شراء هواتف أشخاص عرضوها للبيع الكترونياً واوهمهم بايداع المبلغ بحساباتهم

شرطة مكة تطيح بمواطن ارتكب قضايا جنائية احتيالية

أفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أن الجهات الأمنية قبضت على مواطن في العقد الثالث من العمر، ارتكب قضايا جنائية احتيالية تمثلت في شراء هواتف أشخاص عرضوها للبيع في مواقع إلكترونية، وإيهامهم برسائل احتيالية أنه أودع المبلغ في حساب صاحب الهاتف عند إيصالها له في موقع وجوده وقت التسلّم، حيث استولى بهذا النمط الإجرامي على مبلغ (35,000) ريال من ضحاياه.
وقال المتحدث: تم توقيفه واتّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى فرع النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بين مبادرات تحفيز الاقتصاد والميزانية الجديدة.. "باعجاجة" يتوقع نموًّا 7.5%

بين مبادرات تحفيز الاقتصاد والميزانية الجديدة.. "باعجاجة" يتوقع نموًّا 7.5%

جمعية "إبصار" تشارك في ملتقى "بصيرة متوقدة" بالبحرين

جمعية "إبصار" تشارك في ملتقى "بصيرة متوقدة" بالبحرين

أسبوع رياضي حافل بالأحداث الرياضية.. تعرف عليه

أسبوع رياضي حافل بالأحداث الرياضية.. تعرف عليه

بمساحة 50 ألف متر.. شاهد إزالة تعديات على أراضٍ حكومية في جدة

بمساحة 50 ألف متر.. شاهد إزالة تعديات على أراضٍ حكومية في جدة