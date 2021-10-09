عرض أفلام الدورة 37 لمهرجان الإسكندرية السينمائي شهريا في أتيليه الإسكندرية

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اتفقت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما مع أتيليه الإسكندرية على تقديم عروض شهرية لأفلام مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، الأربعاء الأخير من كل شهر لجمهور الأتيليه، تحت إشراف الناقد السينمائي سامي حلمي نائب رئيس الأتيليه ورئيس جماعة الفن السابع.

وصرح الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس مهرجان الاسكندرية السينمائي، بأن هذه العروض تأتي تتويجا لعلاقات تاريخية ومستمرة بين المهرجان والأتيليه، موجها الشكر إلى د. الفنان مصطفى عبدالمعطي رئيس مجلس الأدارة وأعضاء مجلس إدارة الأتيليه على موافقتهم الكريمة على التعاون الذي لن يتوقف على تقديم العروض فقط، فالفترة القادمة ستشهد تعاونا وثيقا بين الجانبين لخدمة الثقافة في الثغر.

كما سيتم التعاون أيضا من خلال ندوات وورش سينما «نقد وسيناريو» لأعضاء الأتيليه ونادى الفيلم وكل مثقفي السينما بالإسكندرية.