رئيس البرلمان الليبي يصل الجزائر فى زيارة لمدة 3 أيام

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زار رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم السبت، الجزائر بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي، الذي كان في استقبال عقيلة صالح لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي، حسبما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية.

ونقلت الوكالة عن صالح، الذي تستغرق زيارته 3 أيام، إن ليبيا تحتاج للجزائر في كل الظروف، ووفقا لبيان لوزارة الخارجية الجزائرية، سيبحث عقيلة صالح مع المسؤولين الجزائريين تطورات تسوية الأزمة، فيما أكدت الجزائر دعمها للحل السياسي في ليبيا واستعدادها للمساهمة في تنفيذه.

وأكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، اليوم السبت، مساعي بلاده الرامية إلى عودة الأمن والاستقرار في ليبيا، عبر دعم الحوار الليبي، وكذلك إنشاء وتفعيل آلية دول الجوار.

والأسبوع الماضي، أكد عقيلة صالح عيسى لسفير الجزائر في ليبيا كمال حجازي، ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر نهاية هذا العام.