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محافظ شمال سيناء يلتقي عواقل ومشايخ الشيخ زويد

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محافظ شمال سيناء يلتقي عواقل ومشايخ الشيخ زويد محافظ شمال سيناء يلتقي عواقل ومشايخ الشيخ زويد

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التقي اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء عواقل ومشايخ الشيخ زويد، وذلك خلال زيارته للمدينة لافتتاح عدد من المشروعات التنموية بمناسبة انتصارات اكتوبر.

ونقل المحافظ تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لأهالي الشيخ زويد ولكل أهالى سيناء ، وأكد على اهتمام السيد الرئيس بهم ، وأنه تم انفاق نحو 700 مليار جنيها لاقامة المشروعات الخدمية والتنموية على أرض سيناء ، وأن توجيهات القيادة الساسية هى اقامة المشروعات الخدمية لصالح المواطنين.

أشار المحافظ إلي أن الانجازات مستمرة على أرض سيناء ويتم افتتاح المشروعات في مختلف القطاعات بصفة مستمرة في أى وقت ، وعلى مدار العام ، وليس في توقيت محدد حسب مواعيد الانتهاء منها ، ولسرعة الانجاز .

وشدد المحافظ على عدم التهاون في مخالفات البناء خاصة البناء بدون ترخيص والتعدى على خطوط التنظيم .. منوها الى أن قرارات البناء الأخيرة تهدف الى خدمة المواطنين ، وخاصة أهالى القرى والتيسير عليهم بعدم تطبيق القانون الأخير عليهم واستمرار تعاملهم مع القانون القديم تيسيرا عليهم .

المصرى اليوم

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