وكيل صحة الشرقية يتفقد وحدة كفر موسي عمران ويتابع تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم السبت، بالمرور علي وحدة طب الأسرة بكفر موسي عمران التابعة للإدارة الصحية بالزقازيق، لمتابعة انتظام سير العمل، وخدمات الرعاية الأولية المقدمة للمواطنين، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالوحدة.



كما تابع وكيل الوزارة عمل الفرق الطبية المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد كوفيد ١٩، والتي تستهدف تطعيم المواطنين بالفئة العمرية المستحقة للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، وتم التأكد من انتظام سير العمل، وتطعيم المواطنين من عمر ١٨ عام فأكثر، وقياس العلامات الحيوية لهم بعد التطعيم، حفاظاً علي صحتهم وسلامتهم وتقديم الخدمة لهم، وذلك تيسيراً عليهم من مشقة السفر.



وأكد وكيل وزارة الصحة أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة مستمرة في العمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع، بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية من الساعة ٩ص وحتي ٩م، مشيراً إلي أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن.