الرئيس الفرنسي يعلن إنطلاق حملة عالمية لإلغاء عقوبة الإعدام

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كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، أن بلاده ستطلق حملة عالمية لإلغاء عقوبة الإعدام في إطار رئاستها المقبلة للاتحاد الأوروبي، جاء ذلك خلال كلمة للرئيس الفرنسي بمناسبة مرور 40 عاما على إلغاء فرنسا لعقوبة الإعدام، بحسب وكالة «رويترز».

وقال ماكرون إنه سيتم عقد مؤتمر في باريس يجمع منظمات المجتمع المدني من الدول التي تطبق عقوبة الإعدام أو تعلقها بشكل مؤقت.

وأوضح أن فرنسا، ستعمل من أجل إصدار قرار من الأمم المتحدة يطالب الدول بالإبلاغ كل عام عن عدد أحكام الإعدام الصادرة وعمليات الإعدام التي يتم تنفيذها.

وكانت فرنسا الدولة الـ 35 في العالم التي تحظر عقوبة الإعدام. ولم تعد منذ ذلك الحين معظم الدول تستخدم هذه العقوبة على الرغم من أن العديد من الدول الكبيرة بما في ذلك الصين وإيران والولايات المتحدة ما زالت تطبقها.