افتتاح محطة تحلية بقرية الشلاق بالشيخ زويد

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افتتح الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء اليوم، يرافقه هشام الخولى نائب المحافظ، طارق عابد رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، محطة تحلية المياه بقرية الشلاق بالشيخ زويد، وذلك في حضور عايدة السواركة ورحمي بكير وعزيز مطر، أعضاء المجموعة البرلمانية بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن المحطة أقيمت بالجهود الذاتية لخدمة القرية والتجمعات المحيطة لنحو 3000 نسمة، وتضم بئر مياه وخزانات وتنتج 2000 لتر مكعب يوميا .

وأكد المحافظ تنوع مصادر المياه في محافظة شمال سيناء من مياه الآبار والبحر بعد تحليتها ومياه النيل.. بما يكفل تلبية احتياجات المواطنين في مختلف المناطق وخدمة الأنشطة المتنوعة .