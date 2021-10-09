رئيس جامعة الزقازيق يشارك الطلاب تحية العلم والاحتفال ببدء العام الدراسي الجديد

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شارك الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، رافقه الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، اليوم السبت، الطلاب الجدد والقدامى الاحتفال ببدء العام الدراسى الجديد وذلك بكليتى الهندسة والصيدلة، وسط أجواء من الفرحة والبهجة على وجوه الطلاب، وكان في استقباله الدكتور هشام فوزى عميد كلية الصيدلة، والدكتورة أمل الجندى عميد كلية الصيدلة، ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب الاتحادات الطلابية.

وتفقد رئيس الجامعة أنشطة الجوالة والتى قامت بمجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة برفع وتحية العلم في الحرم الجامعى أمام مبنى العلوم الأساسية بكلية الهندسة، والتقى بفريق المسرح بكلية الصيدلة الحاصل على المركز الأول في مهرجان المسرح بالجامعة للعام الماضى، مشاركا الطلاب في بعض الأنشطة الطلابية.

ورحب رئيس جامعة الزقازيق خلال كلمته ولقائه بأبنائه الطلاب والطالبات الجدد والقدامى متمنيا لهم عاما دراسيا موفقا، مقدما أضا التهنئة بالذكرى الـ ٤٨ لانتصارات أكتوبر المحيدة وقرب حلول المولد النبوى الشريف، مؤكدا على انتظام الدراسة والعملية التعليمية في العام الجامعى الجديد، مع انتهاء أعمال الصيانة للمباني والمنشآت ومنظومة الكهرباء والصرف الصحى والحريق، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعى، ووضع اللوحات الإرشادية، إلى جانب أعمال التأمين والحماية للحرم الجامعى مع بدء الدراسة.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتطبيق قرارات مجلس الجامعة في هذا الشأن، واتخاذ كل ما يلزم لضمان سلامة منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، بالاضافة إلى أنه لم تقتصر الإجراءات الاحترازية لهذا العام على التعقيم وارتداء الكمامة وإنما الأهم هو أخذ اللقاح المخصص ضد الفيروس، الذي أصبح أمرًا ملزمًا على جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وكذلك تعقيم جميع المنشآت والمرافق والتأكد من سلامة استخدامها، والتشديد على مواصلة حملات التطعيم للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين حفاظًا على سلامة جميع المشاركين في العملية التعليمية، والاستفادة من التيسيرات الجديدة التي وفرتها وزارة الصحة والسكان في التسجيل والتطعيم الفورى للطلاب من خلال مراكز التطعيم الموجودة والمنتشرة بالجامعة.

وأوضح الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب أنه تم وضع خطة شاملة للأنشطة الطلابية المختلفة العلمية والثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية وتفعيلها، وتوسيع قاعدة المشاركة في تلك الأنشطة بين الطلاب، من خلال قيام كافة الكليات بإعداد برامج فاعلة للأنشطة الطلابية وإعلانها للطلاب، لتنفيذ أنشطة توفر للطلاب الفرص لتنمية قدراتهم العلمية والعملية واكتساب خبرات جديدة، وتفعيل خطة الموسم الثقافى بكل كلية.