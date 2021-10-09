أخبار عاجلة

حداد عام في لبنان الجمعة على أرواح ضحايا اشتباكات العاصمة اللبنانية -
الرئيس اللبناني يتعهد بمحاسبة المسؤولين عن العنف في بيروت- (فيديو) -
بين مبادرات تحفيز الاقتصاد والميزانية الجديدة.. "باعجاجة" يتوقع نموًّا 7.5% -
جمعية "إبصار" تشارك في ملتقى "بصيرة متوقدة" بالبحرين -
أسبوع رياضي حافل بالأحداث الرياضية.. تعرف عليه -
بمساحة 50 ألف متر.. شاهد إزالة تعديات على أراضٍ حكومية في جدة -
وزير الخارجية يعقد جلسة نقاش مع أعضاء معاهد ومراكز الفكر الأمريكية -
"الصحة" تؤكّد أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا -
وزارة الداخلية : عدم الإلزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة ما عدا الأماكن المستثناة مع الاستمرار في الإلزام بارتدائها في الأماكن المغلقة -
4 لاعبين من المنتظر أن يكون لهم دور حاسم بربع نهائي دوري أبطال آسيا.. تعرف عليهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

غزل المحلة يستضيف شباب الأهلي في بطولة الجمهورية

Print
غزل المحلة يستضيف شباب الأهلي في بطولة الجمهورية غزل المحلة يستضيف شباب الأهلي في بطولة الجمهورية

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يحل فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠١ يحل على غزل المحلة، اليوم السبت في المباراة التي تجمع بين الفريقين بمدينة المحلة، في إطار منافسات الجولة الثانية من دوري الجمهورية للشباب.

يدخل فريق أهلي 2001 المباراة وهو يسعى لتحقيق الفوز الثاني له هذا الموسم، ورفع رصيده إلى ٦ نقاط، بعدما فاز في الجولة الأولى بخماسية نظيفة على الشرقية للدخان، جعلته يتربع مبكرًا على صدارة ترتيب الدوري.

ويأمل أهلي ٢٠٠١ في مواصلة انطلاقته القوية بدوري الجمهورية سعيًا للحفاظ على لقب البطولة، الذي فاز به في الموسم الماضي.

وفي المباراة الأولى قدم أهلي 2001 عرضا قويا وحقق فوزا كبيرا على الشرقية للدخان بخمسة أهداف مقابل لا شيء أحرزها كل من أحمد سيد غريب الذي سجل هدفين، وعلي عمرو ومحمد أشرف ومحمد المغربي، محققًا أكبر نتيجة فوز خلال الجولة الأولى.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2001 كل من عمرو أنور مديراً فنياً وأحمد عبد الظاهر مدرباً مساعداً وإيهاب خميس مدرباً لحراس المرمى وأحمد عبد الله إداري الفريق وحسن فاضل طبيب الفريق ومحمد حسن مخطط الأحمال ومحمد السيد إخصائي التدليك

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مهرجان الجونة السينمائي يعلن الفائزين بجوائز مسابقة «السينماتك»

مهرجان الجونة السينمائي يعلن الفائزين بجوائز مسابقة «السينماتك»

بالأسماء.. تحويل 2.2 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

بالأسماء.. تحويل 2.2 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

«سعفان» و«المطيري» يبحثان الاستعداد لعقد الدورة المقبلة لمجلس «العمل العربية» بقطر

«سعفان» و«المطيري» يبحثان الاستعداد لعقد الدورة المقبلة لمجلس «العمل العربية» بقطر

صبحي : مدينة مصر الدولية للألعاب الإوليمبية الصرح الأعظم في الشرق الاوسط

صبحي : مدينة مصر الدولية للألعاب الإوليمبية الصرح الأعظم في الشرق الاوسط