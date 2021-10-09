غزل المحلة يستضيف شباب الأهلي في بطولة الجمهورية

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يحل فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠١ يحل على غزل المحلة، اليوم السبت في المباراة التي تجمع بين الفريقين بمدينة المحلة، في إطار منافسات الجولة الثانية من دوري الجمهورية للشباب.

يدخل فريق أهلي 2001 المباراة وهو يسعى لتحقيق الفوز الثاني له هذا الموسم، ورفع رصيده إلى ٦ نقاط، بعدما فاز في الجولة الأولى بخماسية نظيفة على الشرقية للدخان، جعلته يتربع مبكرًا على صدارة ترتيب الدوري.

ويأمل أهلي ٢٠٠١ في مواصلة انطلاقته القوية بدوري الجمهورية سعيًا للحفاظ على لقب البطولة، الذي فاز به في الموسم الماضي.

وفي المباراة الأولى قدم أهلي 2001 عرضا قويا وحقق فوزا كبيرا على الشرقية للدخان بخمسة أهداف مقابل لا شيء أحرزها كل من أحمد سيد غريب الذي سجل هدفين، وعلي عمرو ومحمد أشرف ومحمد المغربي، محققًا أكبر نتيجة فوز خلال الجولة الأولى.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2001 كل من عمرو أنور مديراً فنياً وأحمد عبد الظاهر مدرباً مساعداً وإيهاب خميس مدرباً لحراس المرمى وأحمد عبد الله إداري الفريق وحسن فاضل طبيب الفريق ومحمد حسن مخطط الأحمال ومحمد السيد إخصائي التدليك