تنس طاولة الأهلي يواجه أسوان في بطولة الدوري العام

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يواجه فريق رجال تنس الطاولة بالنادي الأهلي أسوان في الجولة الثانية من مباريات المجموعات مساء اليوم السبت، على صالة النادي بفرع مدينة نصر ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

وكان فريق رجال تنس طاولة الأهلي قد حقق الفوز في المباراة الأولى على فريق جمعية الشبان المسيحيين بالقاهرة بنتيجة 3-0، والتي أقيمت على صالة الأهلي بفرع مدينة نصر، وشهدت تفوقا كبيرا من جانب سيد لاشين ومحمد البيلي ومحمد شومان لاعبي الفريق ضد منافسيهم.

ويلعب فريق رجال تنس طاولة الأهلي ضمن المجموعة الأولى، التي تضم أندية طنطا، والحوار، وألعاب دمنهور، وجمعية الشبان المسيحيين بالقاهرة وأسوان.

ويحمل رجال تنس طاولة الأهلي لقب بطولة الدوري، التي توج بها في الموسم الماضي عن جدارة واستحقاق، تحت قيادة مدربه أشرف عبدالفتاح.

وحقق رجال تنس الطاولة الأهلي، العديد من الإنجازات خلال الفترة الماضية، وكان آخرها التتويج بلقب البطولة العربية للأندية، والتي أقيمت في الأردن.

وأكد أشرف عبدالفتاح المدير الفني لفريق تنس طاولة الأهلي أن اللاعبين استعدوا بشكل قوي خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الجهاز الفني كان حريصا على تكثيف الجرعات التدريبية للاعبين للوصول لأعلى جاهزية فنية وبدنية في بطولة الدوري العام.

وأضاف أن الفريق يضم لاعبين مميزين، على رأسهم سيد لاشين ومحمد البيلي ومحمد شومان وخالد عصر وشادي مجدي، وهناك العديد من اللاعبين الشباب المميزين داخل صفوف الأهلي.

ويقود جهاز تنس طاولة الأهلي أشرف عبدالفتاح مديرًا فنيًّا، ويعاونه عادل شومان مدربًا عامًّا لفريق السيدات، وأشرف صبحي، وأحمد عياد مدربين، وأحمد حامد مديرًا إداريًّا، وعلي سمير ومصطفى عبدالفتاح إداريين.‏