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جازان : القبض على مواطن أضرم النار بمركبة آخر

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مكة : ضبط مواطن يسرق الهواتف بالاحتيال

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أن الجهات الأمنية قبضت على مواطن في العقد الثالث من العمر، ارتكب قضايا جنائية...

2b5051bc3c.jpgمكة المكرمة :الوطن
6e5027961a.jpg03 ربيع الأول 1443 هـ

تصاريح العمرة والصلاة في الحرمين للمحصنين بجرعتين فقط

تعلن وزارة الحج والعمرة أنه انطلاقًا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على صحة المعتمرين والمصلين والزوَّار في المسجد الحرام...

icon-byline.pngمكة المكرمة :الوطن
icon-clock.png03 ربيع الأول 1443 هـ

مجهول يحرق مركبة ويلوذ بالفرار في صبيا

لم يدر بخلد مواطن أن يشاهد سيارته وقد التهمتها النيران، بعد عودته من أداء صلاة الظهر أمس في محافظة صبيا، حسب ما أكده متداولون...

icon-byline.pngجازان: عبدالله سهل
icon-clock.png03 ربيع الأول 1443 هـ
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آثار خلفتها الأمطار على جازان

شهدت منطقة جازان هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بصواعق رعدية، أدت إلى جريان السيول والأودية، وتدني مستوى الرؤية وارتفاع منسوب...

icon-byline.pngجازان: عبدالله سهل
icon-clock.png02 ربيع الأول 1443 هـ
شعار نادي الإبل

القبض على بيطري تجميل الإبل

ألقت الجهات الأمنية القبض على وافد «عربي» في الأحساء، يعمل بيطريا زائرا قادما من دولة خليجية في العقد الرابع، قام بعمليات تجميلية...

icon-byline.pngالأحساء: عدنان الغزال
icon-clock.png02 ربيع الأول 1443 هـ

الوطن السعودية

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