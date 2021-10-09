أخبار عاجلة

حداد عام في لبنان الجمعة على أرواح ضحايا اشتباكات العاصمة اللبنانية -
الرئيس اللبناني يتعهد بمحاسبة المسؤولين عن العنف في بيروت- (فيديو) -
بين مبادرات تحفيز الاقتصاد والميزانية الجديدة.. "باعجاجة" يتوقع نموًّا 7.5% -
جمعية "إبصار" تشارك في ملتقى "بصيرة متوقدة" بالبحرين -
أسبوع رياضي حافل بالأحداث الرياضية.. تعرف عليه -
بمساحة 50 ألف متر.. شاهد إزالة تعديات على أراضٍ حكومية في جدة -
وزير الخارجية يعقد جلسة نقاش مع أعضاء معاهد ومراكز الفكر الأمريكية -
"الصحة" تؤكّد أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا -
وزارة الداخلية : عدم الإلزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة ما عدا الأماكن المستثناة مع الاستمرار في الإلزام بارتدائها في الأماكن المغلقة -
4 لاعبين من المنتظر أن يكون لهم دور حاسم بربع نهائي دوري أبطال آسيا.. تعرف عليهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

واشنطن تقدم على خطوة عسكرية في المحيط الهندي

Print
واشنطن تقدم على خطوة عسكرية في المحيط الهندي واشنطن تقدم على خطوة عسكرية في المحيط الهندي

أعلن الجيش الأمريكي عن نشره إحدى المنظومات الدفاعية من نوع "القبة الحديدية" التي سبق أن اقتنتها من إسرائيل في جزيرة غوام في المحيط الهادئ.

وأكدت قيادة الدفاعات الجوية والصاروخية في الجيش الـ94 ضمن القوات المسلحة الأمريكية في بيان لها عن نشر هذه المنظومة في قاعدة "أندرسن" الجوية في غوام التي تعد قاعدة أمامية للولايات المتحدة في منطقة المحيطية الهادئ والهندي، ضمن إطار "انتشار تجريبي مؤقت".

وأوضح البيان أن هذا الانتشار يأتي وفقا لقانون مخصصات الدفاع الوطني الأمريكي للسنة المالية الـ2019 الذي قضى بنشر "القبة الحديدية" في "سرح عمليات" في موعد أقصاه أواخر 2021، مؤكدا أن جنودا ومعدات سينقلون إلى الجزيرة من تكساس بهدف صيانة المنظومة الدفاعية واختبار قدراتها ومواصلة تدريب العسكريين وتحسين القدرات على انتشار الدفاعات الجوية.

وأشار البيان إلى غياب الخطط حتى الآن لإجراء رماي بالرصاص الحي خلال فترة انتشار "القبة الحديدية" في غوام.

وكانت الولايات المتحدة قد اقتنت من إسرائيل بطاريتين من "القبة الحديدية"، غير أنها تواجه صعوبات ملموسة في جهودها الرامية إلى دمجهما في منظومة القيادة والتحكم الخاصة بالجيش الأمريكي.

ويأتي ذلك في وقت يعتقد الكثيرون من المراقبين أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تنقل تركيزها من الشرق الأوسط إلى منطقة المحيطين الهادئ والهندي ومواجهة الصين كأكبر تحد خارجي.


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
عودة الحياة لطبيعتها من الأحد المقبل

عودة الحياة لطبيعتها من الأحد المقبل

بحث مؤشرات قياس الأداء للغرف التجارية

بحث مؤشرات قياس الأداء للغرف التجارية

إحباط محاولتي تهريب 1.5 كيلوجرام من الكوكايين

إحباط محاولتي تهريب 1.5 كيلوجرام من الكوكايين

استرداد 10 مركبات مسروقة والقبض على سارقها

استرداد 10 مركبات مسروقة والقبض على سارقها