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شرطة مكة تطيح بمواطن ارتكب قضايا جنائية احتيالية

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شرطة مكة تطيح بمواطن ارتكب قضايا جنائية احتيالية شرطة مكة تطيح بمواطن ارتكب قضايا جنائية احتيالية
شراء هواتف أشخاص عرضوها للبيع الكترونياً واوهمهم بايداع المبلغ بحساباتهم

شرطة مكة تطيح بمواطن ارتكب قضايا جنائية احتيالية

أفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أن الجهات الأمنية قبضت على مواطن في العقد الثالث من العمر، ارتكب قضايا جنائية احتيالية تمثلت في شراء هواتف أشخاص عرضوها للبيع في مواقع إلكترونية، وإيهامهم برسائل احتيالية أنه أودع المبلغ في حساب صاحب الهاتف عند إيصالها له في موقع وجوده وقت التسلّم، حيث استولى بهذا النمط الإجرامي على مبلغ (35,000) ريال من ضحاياه.
وقال المتحدث: تم توقيفه واتّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى فرع النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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