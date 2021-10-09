إيران عن تفجير المسجد الشيعي في أفغانستان: جريمة تهدف للتفرقة بين المسلمين

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وصف الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، تفجير المسجد الشيعي في ولاية قندوز بشمال أفغانستان، بأنه جريمة تهدف لإيجاد التفرقة بين المسلمين، جاء ذلك تعليقا بعد أن لقي عشرات الأشخاص مصرعهم جراء انفجار عنيف دوى أمس الجمعة داخل مسجد شيعي في ولاية قندوز.

وأضاف: «لا يخفى على أحد أن نمو هذه الحركة الإرهابية التكفيرية تأتي في ظل الدعم الأمريكي والظروف التي هيئتها واشنطن في أفغانستان لتوسعة نشاط مجرمي داعش»، معربا عن قلقه من «استمرار الاعمال الإرهابية والفتنة الطائفية والقومية».

ورأى أن هذه الأعمال هي «جزء من المشروع الأمني الجديد للولايات المتحدة في أفغانستان»، مؤكدا «استمرار دعم إيران لأشقائها الافغانيين.

من جانبه، قال الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني، إن ما حدث «جريمة قتل وحشية لا يمكن السكوت عنها، والإرهابيون الذين يخفون أنفسهم خلف الشعارات المتشددة، لا يرتكبون الجرائم بحق الأرواح البشرية فحسب، وإنما يشوهون الوجه الرحماني للإسلام.

وحمل روحاني حركة طالبان مسؤولية الحفاظ على أرواح الشعب الأفغاني.