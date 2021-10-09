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الأفغانية: «طالبان» بحثت مع الولايات المتحدة «فتح صفحة جديدة» في العلاقات بينهما

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الحكومة الأفغانية: «طالبان» بحثت مع الولايات المتحدة «فتح صفحة جديدة» في العلاقات بينهما الأفغانية: «طالبان» بحثت مع الولايات المتحدة «فتح صفحة جديدة» في العلاقات بينهما

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أعلنت الأفغانية التي شكلتها حركة «طالبان» أنها بحثت مع الولايات المتحدة «فتح صفحة جديدة» في العلاقات بينهما، جاء ذلك وفقا لما قاله وزير الخارجية بالوكالة، أمير خان متقي.

وأضاف «متقي» أن وفد حكومة «طالبان» الذي ترأسه مع وفد أمريكي، ركز خلال الاجتماع على المساعدات الإنسانية وتطبيق الاتفاق المبرم في فبراير 2020 في الدوحة بين الحركة وإدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد .

وأشار إلى أن وفد الحركة طالب الولايات المتحدة خلال الاجتماع باحترام سيادة أجواء أفغانستان وعدم التدخل في شؤونها، بالإضافة إلى رفع الحظر المفروض على أصول البنك المركزي الأفغاني المجمدة في الخارج.

وذكر الجانب الأفغاني أن الولايات المتحدة خلال الاجتماع تعهدت بإمداد أفغانستان باللقاح ضد ، وفقا لـ «نوفوستي»

المصرى اليوم

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